كأس العالم 2022 في قطر: تعرّف على نتائج قرعة البطولة

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، EPA

أجريت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام في قطر يوم الجمعة.

في ما يلي بيان بالمجموعات وتوزيع المنتخبات المشاركة:

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، (أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، (لم تُحدد بعد)، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، (لم تُحدد بعد)، ألمانيا، اليابان.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية.

وبخلاف ما حدث في نهائيات كأس العالم السابقة، سيتم تحديد جدول المباريات لاحقا.

ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن هذا يتيح فرصة لتحديد توقيتات مناسبة بدرجة أكبر للجماهير في دولهم.

وعادة ما تكون جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم معروفة قبل القرعة، لكن هذا العام لم يتم تحديد ثلاثة مراكز لسببين مختلفين.

ومن المقرر إقامة مباراتين فاصلتين في قطر يومي 13 و14 يونيو/ حزيران. تلتقي كوستاريكا ونيوزيلندا في إحدى المباراتين، بينما تواجه بيرو الفائز من الإمارات وأستراليا، اللذين سيلتقيان في الدوحة يوم 7 يونيو.

وتم تأجيل هذه المباريات من موعدها الأصلي في مارس/ آذار بسبب تأثير وباء كوفيد.

كما تم تأجيل تحديد آخر المنتخبات الأوروبية المشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.