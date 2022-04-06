كومان، مدرب برشلونة السابق، يخلف فان غال في تدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم

قبل 55 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تولى كومان مسؤولية المنتخب الهولندي سابقا بين عامي 2018 و 2020

أعلن عن تولّي المدير الفني الهولندي رونالد كومان، مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب الهولندي، وسيبدأ مهمته في أعقاب نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

كومان البالغ من العمر، 59 عاماً، سيحل محل لويس فان غال، البالغ من العمر 70 عاماً، والذي أعلن سابقا أنه يخضع للعلاج من سرطان البروستاتا.

وقال كومان "أشعر بالفخر أنني بعد كأس العالم، ولمرة أخرى سأتولى تدريب المنتخب الوطني".

وأضاف "أتطلع بشغف للمستقبل، ولخوض التحديات، وتحقيق إنجازات جديدة مع الجميع".

كومان الذي غادر تدريب برشلونة الإسباني، مؤخرا، كان قد تولى تدريب أندية انجليزية، مثل ساوثهامبتون، وإيفرتون، كما تولى تدريب المنتخب الهولندي، بين عامي 2018، و2020.

وخلال فترة ممارسته لعب كرة القدم، شارك كومان الذي كان مدافعاً قوياً، مع منتخب بلاده في 78 مباراة، وتولى مسؤولية المنتخب الفنية عام 2018، بدلا عن ديك أدفوكات، الذي كان قد استقال حينها بسبب فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم، التي أقيمت في روسيا.

وقاد كومان المنتخب الهولندي، إلى الدور النهائي، في بطولة أمم أوروبا عام 2019، قبل أن يخسر أمام البرتغال بهدف نظيف، كما تأهل المنتخب معه إلى بطولة يورو 2020، بعدما حل ثانياً في المجموعة خلال التصفيات، بعد المنتخب الألماني.

لكن كومان لم يتمكن من قيادة المنتخب في البطولة نفسها، التي أجلت حتى العام التالي، بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان كومان وقتها قد رحل لتولي تدريب فريق برشلونة الإسباني.

وفي برشلونة، فاز كومان بكأس الملك، لكنه فشل في تحقيق لقب الدوري المحلي، وأُنهي تعاقده بعد موسم واحد، قبل نحو 6 أشهر.

وعندما أعلن فان غال إصابته بسرطان البروستاتا، على التلفزة الهولندية، قال قائد المنتخب الهولندي، فيرجيل فان دايك، إنه يرغب في منح فان غال "بطولة كأس عالم لا يمكنه نسيانها" في قطر.

المنتخب الهولندي، الذي خسر نهائي كأس العالم في 3 مناسبات، وقع في المجموعة الأولى، في قرعة البطولة المقبلة، بجانب البلد المضيف، قطر، والإكوادور، والسنغال.