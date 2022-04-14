الدوري الأوروبي: خروج برشلونة من البطولة بعد هزيمة مفاجئة على ملعبه

قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هدف فيليب كوستيتش الأول من ضربة جزاء في مرمى برشلونة

حقّق فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة بفوزه على برشلونة في ملعب كامب نو، وتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب في ألمانيا 1 -1، لكن الفريق الألماني سجّل ثلاثة أهداف في مرمى غريمه الكاتالوني واستطاع التقدم بنتيجة 3 - 0، قبل أن يسجل برشلونة هدفين قبيل انتهاء اللقاء.

وافتتح اللاعب فيليب كوستيتش التسجيل لصالح أينتراخت في بداية المباراة بضربة جزاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول، سجّل زميله رافاييل بورّي الهدف الثاني بتسديدة قوية من مسافة بعيدة. وأضاف كوستيتش هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في الشوط الثاني من المباراة.

لكن جهود سيرجيو بوسكيت وضربة جزاء سددها الهولندي ممفيس ديباي، أسفرت عن هدفين لبرشلونة ووتّرت أجواء المباراة قبل نهايتها.

وشهدت المباراة طرد مدافع أينتراخت فرانكفورت إيفان أنديكا، بعد نيله بطاقة صفراء ثانية لارتكابه خطأ بدا بسيطا ضد لوك دي يونغ، وأدّى إلى ضربة جزاء.

وأضاف الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع بعد تعطل شاشة حكم الفيديو المساعد.

لكن المباراة انتهت بفوز تاريخي لأينتراخت فرانكفورت أمام نحو 30 ألف من المشجعين الذين سافروا إلى برشلونة لدعم فريقهم.

ويحتل الفريق الألماني المركز التاسع في بطولة الدوري الألماني، وسبق أن فاز ببطولة الدوري الأوروبي عام 1980.

وفشل فريق برشلونة الذي يقدم أداءً رائعًا منذ التعاقد مع المدرب تشافي، في التعامل مع الهجمات المرتدة التي شنّها الفريق الألماني، وكان بإمكان أينتراخت فرانكفورت تسجيل المزيد من الأهداف.

وأتيحت لأصحاب الأرض فرصا عديدة، أبرزها ضربة رأس لبيار إيمريك أوباميانغ في الشوط الأول.

وسجل سيرجيو بوسكيت هدفا ألغي بداعي التسلل في الوقت الإضافي، قبل أن ينجح في التسجيل في محاولة ثانية.

وانتهت المباراة بشكل دراماتيكي عقب تسجيل برشلونة الهدف الثاني من ضربة جزاء سددها ديباي.