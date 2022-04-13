دوري أبطال أوروبا: تأهل ليفربول ومانشستر سيتي لنصف نهائي البطولة

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

صعد فريقا ليفربول ومانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتأهل الريدز بعد تعادل مثير مع بنفيكا في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.

وبهذه النتيجة فاز ليفربول بنتيجة مباراتي الدور ربع النهائي 6-4، إذ كان قد حسم مباراة الذهاب في البرتغال بنتيجة 3-1.

وفي المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، سجل إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الدقيقة 21، فيما تعادل جونزالو راموس، لبنفيكا في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني شارك النجم المصري محمد صلاح، وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثنائية ليفربول في الدقيقتين 55 و65. وأدرك الفريق البرتغالي التعادل بهدفين لرامون يارمتشوك في الدقيقة 73 وداورين نونيز في الدقيقة 82.

ويستضيف ملعب أنفيلد ذهاب نصف النهائي في 27 أبريل/نيسان، على أن تُقام مباراة الإياب على ملعب لاسيراميكا في 4 مايو/آيار.

السيتي يتأهل بصعوبة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، السيتي فاز على أتليتكو مدريد بمجموع المباراتين 1-0

وفي إسبانيا حقق مانشستر سيتي الإنجليزي هدفه بالصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد التعادل السلبي مع مضيفه أتليتكو مدريد الإسباني بدون أهداف على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ليفوز بمجموع المباراتين 1-0.

وكان السيتي قد حسم مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، بالفوز 1-0.

ونجح لاعبو السيتي في امتصاص حماس أصحاب الأرض ورغبتهم في تعويض نتيجة الذهاب وتحقيق الفوز بين جماهيرهم.

وأنهى أتلتيكو المباراة النارية بعشرة لاعبين عندما حصل المدافع فيليبي على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل خطير ضد فيل فودن، وأدى إلى إصابته ونزيف الدم من رأسه.

ويواجه مانشستر سيتي ريال مدريد في نصف النهائي، وذلك بعد أن تخطى الفريق الإسباني تشيلسي بنتيجة 5 - 4 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.