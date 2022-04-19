رالف رانييك: مانشستر يونايتد لن ينتظر 30 عاماً مثل ليفربول للحصول على لقب الدوري

سايمون ستون

بي بي سي سبورت

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل محمد صلاح ثلاثية في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف نظيفة على ملعب "أولد ترافورد" في أكتوبر/تشرين الأول

قال المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، رالف رانييك، إن فريقه لن يكرر ما فعله منافسه ليفربول عندما ظل 30 عاما بدون الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يتعينعليه البحث عن تعاقدات جديدة حتى يكون قادرا على المنافسة.

ويحل مانشستر يونايتد، الذي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، ضيفا على ليفربول على ملعب "آنفيلد" يوم الثلاثاء، وهو المرشح الأقل حظا لتحقيق الفوز في المباراة.

وبينما يسعى ليفربول للفوز بالرباعية هذا الموسم في إنجاز غير مسبوق، فإن التحدي الوحيد لمانشستر يونايتد هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانييك: "هناك حاجة إلى إعادة بناء الفريق من أجل المستقبل".

وأضاف: "أفترض أن هذا [الانتظار 30 عاما بدون الفوز بلقب الدوري] لن يحدث، لأنه من الواضح جدا ما الذي يجب تغييره".

وفاز ليفربول، الذي تغلب على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في مباراة الدور الأول هذا الموسم، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 ليُنهي انتظارا دام ثلاثة عقود منذ آخر مرة فاز فيها باللقب عام 1990.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن تعيين المدير الفني لنادي أياكس، إريك تين هاغ، مديرا فنيا لمانشستر يونايتد في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ليكون أحدث مدير فني يسعى لإنهاء مسيرة مانشستر يونايتد المؤسفة.

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وسيكون تين هاغ خامس مدير فني دائم لمانشستر يونايتد منذ فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.

وقال رانييك، الذي عُين مديرا فنيا مؤقتا لمانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فسوف يتطلب الأمر فترتي انتقالات أو ثلاث فترات".

وأضاف: "لكن إذا كنت لا تعرف ما تبحث عنه، فإن الأمر سيكون مثل البحث عن إبرة في كومة قش!"

وتابع: "إذا كنت تعرف كرة القدم التي تريد أن تلعبها وتعرف مواصفات اللاعب الذي تريده في كل مركز فردي، فإن الأمر يتعلق بالعثور على اللاعبين المناسبين وإقناعهم بالقدوم".

واللافت أن رانييك لعب دورا في المسيرة الكروية لستة من لاعبي ليفربول الحاليين، إذ سبق وعمل مع روبرتو فيرمينو في هوفنهايم، وجويل ماتيب في شالكه، بالإضافة إلى ساديو ماني ونابي كيتا وإبراهيما كوناتي وتاكومي مينامينو، الذين انتقلوا جميعا إلى ليفربول بينما كان رانييك مديرا للكرة في مجموعة أندية ريد بول.

وقال رانييك: "الأمر ليس معقدًا. إنه ليس علم الصواريخ!"

وأضاف: "ليفربول احتل المركز الثامن في الموسم الذي جاء فيه يورغن كلوب، ثم تطلب الأمر فترتي انتقالات، وتعاقد النادي مع اللاعبين المناسبين وتخلص من اللاعبين غير المناسبين. وهذا هو سبب وجودهم في المكانة التي وصلوا إليها الآن".

ويدخل ليفربول هذه المباراة وهو يتخلف بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي، مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.

وقال كلوب: "يجب أن نتحلى بالغضب بطريقة جيدة، وأن نتحلى بالطمع، وبمثل كل هذه الأشياء، وكأنك لم تفز بأي شيء وستكون بلا نقاط، وكأن هذه هي أهم ثلاث نقاط في حياتك".

وأضاف: "هذا هو الموقف الذي نحتاجه لهذه المباراة. إذا تركنا مانشستر يونايتد يفعل ما يريده، فسوف يُسبب لنا مشاكل هائلة".