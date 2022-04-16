روسيا لبوريس جونسون ووزيري دفاعه وخارجيته: لن تدخلوا أرضنا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها أدرجت اسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وغيره من كبار الوزراء البريطانيين، في قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا "بسبب موقف بريطانيا العدائي" من الحرب في أوكرانيا. وطال الحظر الروسي المفروض على المسؤولين وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ووزير الدفاع بن والاس، و عشرة من كبار الساسة، معظمهم من أعضاء مجلس الوزراء.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار جاء ردا على عقوبات فرضتها لندن ضدها منذ غزوها أوكرانيا.وكانت موسكو قد فرضت في مارس/آذار الماضي، حظرا مماثلا على الرئيس الأمريكي جو بايدن.