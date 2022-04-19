كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز يعلنان عن وفاة ابنهما

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أعلن لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز، وفاة ابنهما عند ولادته، قائلين إنه "أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والدين".

وكان اللاعب البرتغالي الدولي، 37 عاما، ورودريغيز، 28 عاما، ينتظران مولودين توأماً.

وقد نجت الطفلة لكن توأمها الصبي توفي، وقالا إن ولادة الطفلة "تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وأضافا مخاطبين ابنهما الراحل: "ابننا الصغير، أنت ملاكنا. سنحبك دائما".

وفي بيانهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قالا: "نعلن ببالغ حزننا وفاة طفلنا".

وأضافا: "نحن جميعا محطمون جراء هذه الخسارة ونطالب باحترام خصوصيتنا في هذا الوقت الصعب للغاية".

وكان رونالدو وشريكته قد أعلنا عن الحمل في أكتوبر/تشرين الأول.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أعلن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز عن الحمل في أكتوبر/تشرين الأول

ونشر نادي مانشستر يونايتد تغريدة مواساة لرونالدو على موقع تويتر: "ألمك هو ألمنا. نرسل لك ولعائلتك محبتنا ونتمى لكما قوة التحمل في هذا الوقت (العصيب)".

وغرد زميله في الفريق ماركوس راشفورد: "أفكاري معك أخي ومع جورجينا، أنا آسف للغاية".

وقال نادي ريال مدريد، فريق رونالدو السابق، إن النادي ورئيسه ومجلس إدارته "حزينون للغاية" مضيفا: "يشارك ريال مدريد العائلة آلامها، ونتمنى أن نوصل لها تضامننا ومواساتنا".

كما قام كل من نوادي مانشستر سيتي وليدز يونايتد، فضلا عن إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتقديم تعازيهم ومواساتهم عبر تغريدات نشروها على صفحاتهم الرسمية.