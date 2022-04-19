محمد صلاح يقود ليفربول إلى فوز كبير على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

قبل ساعة واحدة

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صعد ليفربول بصور مؤقتة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما هزم مانشستر يونايتد 4-0، في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا آخر، وأمتع جماهير الريدز في ملعب أنفيلد.

وفرض ليفربول هيمنته على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث صنع صلاح أول هدف لزميله لويس دياز في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة 22 انفجر الملعب بهدف محمد صلاح، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ساديو ماني.

وأحرز اللاعب السنغالي الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 68، بعد تمريرة تلقاها من دياز.

وجاء الهدف الرابع بأقدام صلاح في الدقيقة 85، بعد تمريرة من جوتا، ليؤكد تفوق ليفربول على مانشستر يونايتد، ويكون أول لاعب في تاريخ الريدز يحرز خمسة أهداف في موسم واحد في شباك الشياطين الحمر، بعد ثلاثية تاريخية سجلها أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبهذه النتيجة يحلق صلاح بعيدا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، متفوقا بخمسة أهداف على أقرب منافسيه لاعب توتنهام سون هوينغ مين، الذي أحرز 17 هدفا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لويس دياز أحرز هدف ليفربول الأول في الدقيقة الخامسة بتمريرة من صلاح

وأصبح ليفربول أول فريق يسجل ثمانية أهداف في شباك اليونايتد في موسم واحد، بعد الفوز الكبير 5-0 على ملعب أولد ترافورد، في المباراة الأولى بينهما بالدوري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبهذه النتيجة يعتلي ليفربول قمة الدوري الإنجليزي مؤقتا، برصيد 76 نقطة و83 هدفا، في انتظار مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مساء الأربعاء، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة و72 هدفا، وفي حال فوزه سيحتل صدارة الترتيب.

أداء رائع

يبدو أن المدرب الألماني يورغن كلوب مصمما على ملاحقة غريمه بيب غوارديولا، مدرب السيتي، وتحقيق ثلاثية محلية تاريخية.

وفاز الريدز بكأس كاراباو، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما يسعى أشبال كلوب إلى الفوز بالدوري، كما أن حظوظهم أفضل في مواجهة فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت هذه المباراة حجم التحديات التي تواجه مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ، حيث ظهر فريقه تائها أمام ليفربول القوي، وكانت هناك فجوة كبيرة في الأداء والتمركز ظهرت في النتيجة.

وخاض يونايتد المباراة بدون كريستيانو رونالدو، لوفاة نجله الرضيع، ووجهت الجماهير رسالة دعم لرونالدو بالتصفيق في الدقيقة السابعة.

وبهذه النتيجة أصبح يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع أرسنال، الذي يتفوق بعدد الأهداف فقط. ويخوض مباراة مهمة يوم السبت أمام أرسنال صاحب المركز الخامس.

وأثبت ليفربول أنه فريق من الدرجة الأولى وقادر على حسم المباريات الكبيرة مبكرا، وذلك بعد مباراته المثيرة السبت الماضي أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأحرز ثلاثة أهداف في الشوط الأول وحسم المباراة لصالحه 3-2.

وفي مباراته أمام اليونايتد مساء الثلاثاء، ظهر مسيطرا على مجريات اللعب وكانت المباراة من طرف واحد منذ بدايتها، وسقط الشياطين الحمر مبكرا أمام موجات الهجمات المتتالية لهجوم الريدز، بتمريرات سريعة من خط الوسط بقيادة المنسق الرئيسي تياغو ألكانتارا.