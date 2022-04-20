ويمبلدون 2022: منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة التنس العالمية

راسل فولر

بي بي سي رياضة

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دانييل مدفيديف حل محل نوفاك دجوكوفيتش على قمة التصنيف العالمي مدة ثلاثة أسابيع في عام 2022

تقرر منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام، وذلك بسبب اجتياح أوكرانيا.

وفي صدارة المتضررين من هذا القرار، يأتي المصنف الثاني عالميا دانييل مدفيديف من روسيا، والمصنفة الرابعة عالميا أرينا سابالينكا من بيلاروسيا.

إلا أنه سيُسمح للاعبين من كلا الدولتين بالمنافسة في البطولة لكن ليس تحت اسم أو علَم بلديهما.

وتقام بطولة ويمبلدون في لندن في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز.

ومن المنتظر أن يؤكد نادي عموم إنجلترا الذي يستضيف البطولة، قرار المنع في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وكانت البيلاروسية سابالينكا تأهلت لنصف النهائي في البطولة العام الماضي، فيما استطاع مدفيديف التأهل إلى الدور الرابع.

ولن تتمكن الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا المصنّفة 15 عالميا من المشاركة في البطولة. وكانت بافليوتشنكوفا دعت إلى وقْف الحرب في وقت سابق من العام الجاري.

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أيضا، لن تتمكن البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 18 عالميا من المشاركة في ويمبلدون هذا العام.

ويحتل الروسي أندريه روبليف المركز الثامن من حيث التصنيف العالمي للرجال، فيما يأتي الروسي كاران خاشانوف في المركز 26 ضمن تصنيف رابطة محترفي لعبة التنس.

ولا يزال ممكنا لجميع هؤلاء اللاعبين المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والمزمع أن تبدأ في مايو/أيار المقبل.

وكان نادي عموم إنجلترا، الذي ينظّم البطولة الوحيدة التي تقام على أرضية عشبية بين بطولات غراند سلام الأربع، قد استشار الحكومة البريطانية في أبريل/نيسان بشأن السماح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في البطولة من عدمه.

وصرح وزير الرياضة نايجل هادلستون آنذاك قائلا: "لن يتم السماح لأحد يرفع علم روسيا" باللعب في ويمبلدون.

لكن الرئيس التنفيذي لرابطة التنس النسائية ستيف سيمون كان قد صرّح في مارس/آذار لبي بي سي بأنه لا يعتقد أن لاعبي روسيا وبيلاروسيا ينبغي منْعهم من المشاركة في البطولات.

ومُنع اللاعبين الروس من الدفاع عن اللقب الذي أحرزوه في بطولتَي كأس ديفيز، وكأس بيلي جين كينغ، وذلك بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا بدعم من بيلاروسيا.

وكانت أولغا سافتشوك، التي قادت فريق أوكرانيا في مباراة أمام الولايات المتحدة ضمن بطولة كأس بيلي جين كينغ، قالت إن اللاعبين الروس ينبغي منْعهم من المشاركة.

وصرحت سافتشوك لصحيفة نيويورك تايمز قائلة إنه "لا يمكن أن تُفرض العقوبات على 90 في المئة من الشعب الروسي، وتُستثنى نسبة 10 في المئة .. يجب أن تشمل العقوبات الجميع .. أظن أن الذنب جماعي".

وأعرب الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف المصنف 13 عالميا سابقا، عن شكره لبطولة ويمبلدون على "ضرْب مثال يحتذى للعالم".

وقال دولغوبولوف لبي بي سي: "أعتقد أنه ينبغي عزل روسيا بكل الطرق الممكنة، وأن على الشعب الروسي أن يحل هذه المشكلة".