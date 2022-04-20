مانشستر سيتي يهزم برايتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

قبل 32 دقيقة

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استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على برايتون بثلاثة أهداف نظيفة مساء الأربعاء.

وعانى السيتي من مشكلة كبيرة في الشوط الأول، وفشل في اختراق دفاعات الضيوف.

لكن التفوق جاء في الشوط الثاني مع أداء رائع للبلجيكي كيفين دي بروين، الذي صنع هدفين، وتفوق الجزائري رياض محرز، الذي أحرز هدفا وصنع آخر.

وبهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 77 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة عن ليفربول، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

وافتتح محرز التسجيل في الدقيقة 53 من المباراة، بعد تمريرة من دي بروين، اصطدمت بالدفاع لتصل إلى محرز ويحرز الهدف الأول.

وفي الدقيقة 65، لعب محرز ركلة ركنية، وصلت إلى فيل فودين، الذي أودعها المرمى.

ومن جديد عاد دي بروين لصناعة الهدف الثالث، وأهدى تمريرة لبرنارد سيلفا في الدقيقة 82، الذي وضعها بباطن القدم في المرمى.

ويأمل المدرب بيب غوارديولا في احتفاظ السيتي بلقب الدوري. ويخوض الفريق مباراة مهمة يوم السبت أمام واتفورد، المهدد بالهبوط. وتمثل هذه فرصة لتوسيع الفارق مع ليفربول إلى أربعة نقاط حال فوزه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، السيتي حسم اللقاء في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف في مرمى برايتون

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ورغم أن دي بروين لم يحرز هدفا في مباراة برايتون إلا أنه كان رجل المباراة، ومن أحدث الفارق بعد أن صنع هدفين وخفف من الضغوط على فريقه والجماهير خاصة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع دي بروين وصفقوا له بحرارة عندما تم استبداله بغابرييل جيسوس، بعد وقت قصير من صناعته لهدف برناردو سيلفا.

وكان هناك تصميم كبير من جانب اللاعب البلجيكي خاصة في صناعة الهدف الأول، حيث تقدم بقوة من نصف ملعبه نحو ملعب الخصم، ولم يتوقف رغم محاولات إعاقته وكان بإمكانه التوقف مرتين بسهولة للمطالبة بركلة حرة.

ونجح في النهاية في إيصال الكرة إلى الجزائري محرز الذي نجح في إحراز الهدف الأول، في مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه قدم خدمة مهمة لمدربه بيب غوارديولا بأن منحه الفوز رقم 250 أيضا في مسيرته مع السيتي.

وساهم دي بروين في صناعة الهدف الثالث بتمريرة حاسمة إلى برناردو، مع تراجع برايتون داخل نصف ملعبه.

وأراد غوارديولا الحفاظ على دي بروين خوفا من إصابته، وسحبه من الملعب لينزل مكانه جيسوس، نظرا لدخول الدوري في مراحله الحاسمة ووجود لقاء مهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يكون برايتون قد تلقى الهزيمة الثامنة أمام السيتي في تسع مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز.