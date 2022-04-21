الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد يعيّن الهولندي إريك تِن هاغ مديرا فنيا

قبل 33 دقيقة

عيّن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تِن هاغ الهولندي مديرا فنيا للفريق، وذلك خلفًا للألماني رالف رانييك.

ومن المقرر أن ينتقل تِن هاغ البالغ من العمر 52 عاما من تدريب أياكس أمستردام إلى مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الحالي بموجب عقد مدته ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة إضافية.

وكان رانييك تولى بشكل مؤقت مهمة تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد الاستغناء عن النرويجي أولي غونار سولشاير.

ومن المقرر أن يُسند إلى رانييك القيام بدور استشاري في الفريق.

وبذلك يصبح تِن هاغ خامس مدير فني دائم لمانشستر يونايتد بعد السير الإسكتلندي أليكس فيرغسون والذي تقاعد عام 2013.

وقال تن هاغ: "شرف عظيم أن أعيَّن مديرا فنيا لمانشستر يونايتد. متحمس بشدة لهذا التحدّي. أعرف تاريخ هذا النادي العظيم وشغف مشجعيه. وأنا عازم بكل قوتي على تطوير فريقٍ قادر على إحراز النجاح الذي يستحقونه".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم الذي بقيت فيه خمس جولات.

وكان تِن هاغ قد تولّى مهمة تدريب أياكس أمستردام منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، ليقود الفريق إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس في موسمَي 2018-2019 و2020-2021.

وتأهّل أياكس تحت قيادة تِن هاغ إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، وكان الفريق على وشك التأهل للنهائي لولا أن عاد فريق توتنهام إلى المباراة بقوة.

التعليق على الصورة، تِن هاغ في قيادة أياكس

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وكان تِن هاغ أحد ثلاثة أسماء مرشحة لقيادة مانشستر يونايتد، إلى جانب الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب إشبيلية، والأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

وانضم تِن هاغ إلى أياكس بعد عامين ونصف قضاهما في أوترخت، وكان يدرب الفريق الثاني لـبايرن ميونيخ، حيث عمل مع الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكان سولشاير قد تم الاستغناء عن خدماته بعد خسارة الفريق بهدف لأربعة أهداف على ملعب واتفورد ليهبط إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ تولّي رانييك مهمة تدريب الفريق في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، حقق مانشستر يونايتد الفوز في تسع مباريات، وتعادل في ست مباريات، بينما مُني بأربع هزائم في إجمالي 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج مانشستر يونايتد من دوري الأبطال على يد أتليتيكو مدريد في دور الـ 16 من دوري الأبطال، كما خسر أمام ميدلزبره في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد هزيمة مانشستر يونايتد الثقيلة يوم الثلاثاء صفر-أربعة أمام ليفربول، صرّح رانييك بأن يونايتد قد يحتاج إلى عشرة لاعبين جُدد هذا الصيف.

التعليق على الصورة، رانغنك بعد هزيمة ثقيلة أمام ليفربول

ويرغب تِن هاغ في أن يعمل معه ستيف ماكلارين الذي عمل من قبل مساعدا لفيرغسون في تدريب مانشستر يونايتد، فضلا عن تدريبه منتخب إنجلترا.

وعمل ماكلارين مع تن هاغ في نادي تفينتي أنشخدة الهولندي. ويعتقد تن هاغ أنه يمكن الاستفادة من خبرة لا تقدّر بثمن اكتسبها ماكلارين من عمله في التدريب في الملاعب الإنجليزية.

وحصد مانشستر يونايتد في 26 عاما هي فترة اليكس فيرغسون 38 لقبا، من بينها 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبان في دوري الأبطال، وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبعد فيرغسون، لم يفز مانشستر يونايتد سوى بكأس الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة الهولندي لويس فان خال؛ وبكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي ودرع الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو؛ وبالدرع الخيرية تحت قيادة الإسكتلندي ديفيد مويس.