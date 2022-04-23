الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي يسحق واتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف محافظاً على صدارته

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سجل جيسوس 11 هدفاً من جميع مباريات سيتي هذا الموسم، أما أفضل حصيلة له شمنذ انضمامه للفريق في 2016 كانت 23 هدفاً في موسم 2019-2020.

سحق فريق مانشستر سيتي لكرة القدم فريق واتفورد بنتيجة خمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في استاد الاتحاد وأخرجه بذلك من المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد حافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري بهذه النتيجة برصيد 80 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن منافسه على اللقب فريق ليفربول الذي يبلغ رصيده 76 نقطة بانتظار مباراة الأخير التي سيلعبها الأحد في مواجهة فريق إيفرتون.

سيطر فريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب معظم الوقت، وجاء تقدمه سريعاً من هدف سجله مهاجم الفريق البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 24 من وقت الشوط الأول من المباراة سجل جيسوس الهدف الثاني له.

ثم شكل فريق واتفورد تهديداً لفترة قصيرة عندما سجل المدافع الفرنسي حساني كمارا الهدف الوحيد لفريقه في المباراة بعد خمس دقائق من هدف جيسوس الثاني ليقلص الفارق إلى هدف واحد.

لكن هجوماً رائعاً من جانب اللاعب الإسباني الدولي رودريغو هيرنانديز كاساكانتي (رودري) في الدقيقة 34 توج بهدف أعاد الفارق بين الفريقين إلى هدفين قبل أن يسجل جيسوس ثلاثيته الأولى في الدوري الإنجليزي في بداية الشوط الثاني من المباراة بعد تسجيله من ضربة جزاء.

ولم يكتف جيسوس البالغ من العمر 25 عاماً بذلك فأحرز هدفه الرابع في الدقيقة 53 من المباراة.

ويدرك مانشستر سيتي أنه سيكون الفائز بلقب الدوري لهذا الموسم، الذي تبقى على نهايته شهر واحد، إذا فاز بجميع المباريات الباقية حيث سيأمل بالكثير من الأمسيات كهذا المساء الذي لم يكن فيه الفوز موقع شك أبداً.

وقد بذل فريق واتفورد أقصى ما لديه، لكنه لم يكن بمستوى فريق سيتي الممتاز وظل بهذه النتيجة ضمن الفرق الثلاثة الأخيرة في القائمة على بعد سبع نقاط عن مستوى الأمان.