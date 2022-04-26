دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد في مباراة مثيرة بنصف نهائي البطولة

قبل 54 دقيقة

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واصل مانشستر سيتي طريقه من أجل بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، وذلك بالفوز على ضيفه ريال مدريد 4-3 في مباراة مثيرة بالدور نصف النهائي من البطولة.

ومنحت رأسية من كيفين دي بروين وإنهاء مميز من غابريل جيسوس التقدم لسيتي في 11 دقيقة من بداية المباراة.

وتمكن كريم بنزيما من تقليص الفارق لريال مدريد، لكن رأسية من فيل فودين غيرت النتيجة لتصبح 3-1 لصالح أصحاب الأرض.

ومن مجهود فردي، تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني للنادي الإسباني، ثم سجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع لفريقه من تصويبة قوية، قبل أن يسجل بنزيما هدفا ثالثا لفريقه من ركلة جزاء احتسبت بعدما لمست الكرة يد إيمريك لابورت مدافع سيتي.

ولم يسبق لسيتي الفوز بدوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي العام الماضي أمام تشيلسي بهدف دون مقابل، ولكنه قدم عرضا رائعا ليذهب بأفضلية نتيجة مباراة الذهاب إلى إسبانيا.

ومع هذا، فإن المدرب بيب غوارديولا سيكون قلقا من عدم تمكن فريقه من الحفاظ على التقدم بفارق هدفين، حين كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق بهدفين دون مقابل وثلاثة لهدف وأربعة مقابل هدفين.

ولكن ركلة الجزاء التي سجل منها بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد منحت متصدر الدوري الإسباني الأمل في تغيير النتيجة الإجمالية على ملعب بيرنابيو في لقاء العودة، الأربعاء المقبل في الرابع من مايو/ أيار.

وفي نصف النهائي الآخر سيواجه ليفربول فريق فياريال الإسباني على ملعب أنفيلد الأربعاء.