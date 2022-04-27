دوري أبطال أوروبا: ليفربول يفوز على فياريال 2-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، NurPhoto التعليق على الصورة، تحولت تمريرة هندرسون العرضية من قدم مدافع فياريال واستقرت في الشباك

تقدم ليفربول خطوة كبيرة نحو بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه في ملعب أنفيلد على ضيفه فياريال الإسباني بهدفين مقابل لا شيء.

وكان على فريق المدرب يورغن كلوب، الذي يسعى لتحقيق رباعية هذا الموسم، أن يتحلى بالصبر كي يتمكن من هزيمة فياريال المنظم جيدا، بقيادة مدربه أوناي إيمري الخبير في المسابقات الأوروبية.

ورغم خلق العديد من الفرص، لم يتمكن ليفربول من التسجيل واحتاج إلى لمسة حظ بعد مرور 53 دقيقة من بداية المباراة، عندما اصطدمت تمريرة عرضية من جوردان هندرسون بقدم بيرفيس استوبينان مدافع فياريال، لتغير اتجاهها وتتخطى الحارس جيرومينو رولي وتستقر في الشباك.

وعزّز ساديو ماني تقدم ليفربول بعد دقيقتين، عقب تمريرة حاسمة من محمد صلاح.