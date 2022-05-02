دوري أبطال أفريقيا: مدرب سطيف الجزائري "يعدّ مفاجأة" للأهلي المصري

قبل 16 دقيقة

التعليق على الصورة، نوفيتش يريد مباغتة الأهلي

يسعى مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري إلى مباغتة الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مستفيدا من تجربته السابقة في مواجهة الفراعنة.

فقد سبق للمدرب الصربي، البالغ من العمر 50 عاما، أن واجه العملاق المصري في نصف النهائي، في 2007، عندما كان مساعدا لمدرب الاتحاد الليبي، برانكو سميليانيتش.

وقال نوفيتش لبي بي بي سي: كانت تجربة رائعة، إذ تابعت كيف تعامل برانكو مع المباراة، وكيفية إعداد استراتيجية اللعب".

"كان ذلك أول عام لي في ليبيا، والعام الثاني في مجال التدريب. وبعدها حقق الأهلي الكثير من الإنجازات، وسجل اسمه في تاريخ المنافسة".

وتأهل الأهلي حينها بهدف لصفر في مجموع المباراتين، ولكنه خسر النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.

ولكن الفريق المصري فاز بعدها بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات أخرى، بما فيها لقب العامين الأخيرين، محطما الرقم القياسي بمجموع 10 ألقاب.

وأضاف نوفيتش: "طبعا، المباراة المقبلة مختلفة تماما، وتجري في ظروف مختلفة. ولكنني سعيد جدا لأنني سأواجه أقوى فريق، وسأكتسب تجربة من ذلك. فالمستوى عال جدا والفرق في قمة الجاهزية".

وعمل نوفيتش مدربا في العديد من الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.،إذ أشرف على المنتخب الليبي ودرب فريق العاصمة طرابلس.

ولكنه برز تحت الأضواء في نهاية الأسبوع الماضي عندما تولى قيادة وفاق سطيف في مباراة العودة من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي.

وكان الهدف الوحيد الذي سجله قائد الفريق الجزائري، عبد المومن جابو، في الشوط الأول، كافيا لتأهل أشبال نوفيتش بمجموع هدف لصفر في المباراتين.

وقال: "ليس سهلا أن تفوز في تونس، لأنك تواجه فريقا بمستوى عال. مشكلتي كانت كيفية منافستهم. وكيف أجعل اللاعبين يحافظون على تركيزهم، وكيف أمنحهم الثقة في أنفسهم".

"المطلوب هو التركيز، وقليل من الحظ، وأن تحافظ على التماسك طوال المباراة، وفي النهاية سارت الأمور لصالحنا، ومنحتنا فرصة لعب الدور المقبل ".

فرصة للمدرب الصربي

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عندما يسافر الوفاق إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في مباراة الذهاب من نصف النهائي، سيكون نوفيتش أمام بيتسو موسيماني، واحد من أكثر المدربين تتويجا في أفريقيا.

ويسعى المدرب الجنوب أفريقي موسيماني إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة. فقد توج بلقب 2016 مع فريق ماميلودي سانداونز، ثم فاز بالكأس في العامين الأخيرين مع الأهلي.

ويدرك نوفيتش أن جماهير وفاق سطيف، الذي فاز باللقب الأفريقي في 1988 وفي 2014، طموحاتهم كبيرة، ولكنه لا يريد أن يسبق الأحداث.

وقال: "عندما تكون مدربا تريد أن تحقق الكثير، وعندما تسنح الفرصة عليك أن تغتنمها".

"أعتقد أن كل فريق كبير في شمال أفريقيا له جماهير واسعة، وطموحات هذه الجماهير دائما أن يكون فريقها في القمة، ولكن لا يمكنك أن تعد بمثل هذه الأمور. ما يمكن أن تعد به هو العمل الدؤوب، والاحترام".