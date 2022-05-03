دوري أبطال أوروبا: ليفربول يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على فياريال

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، Soccrates Images التعليق على الصورة، سجّل فابينو هدف ليفربول الأول بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح

تأهّل فريق ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه فياريال الأسباني في إياب نصف النهائي 3-2.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتقدم ليفربول على ملعبه في أنفيلد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ، ليبلغ مجموع أهداف المبارتين 5-2 لصالح الفريق الإنجليزي.

ورغم البداية القويّة لفياريال بعد تقدمه بهدفين في الشوط الأول، إلا أن ليفربول عاد وقلب الطاولة على مضيفه بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وسجّل الفريق الأسباني الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بواسطة اللاعب السنغالي بولاي ديا.

واندفع لاعبو فياريال بحماسة بعد تسجيل الهدف الأول، وتمكنوا من الضغط على لاعبي ليفربول.

وأضاف فريق إيمري كونان الهدف الثاني عن طريق رأسية للفرنسي فرانسيس كوكلان في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين مقابل لاشيئ، وبالتعادل بين الفريقين في مجموع المباريتين 2 - 2.

وأدخل المدرب يورغن كلوب الكولومبي لويس دياز مكان دييغو جوتا في بداية الشوط الثاني.

وتمكن الريدز من استعادة زمام الأمور على عكس فياريال الذي تراجع أداءه في الشوط الثاني.

وسجل ليفربول هدفه الأول في الدقيقة 61 من زمن المباراة بواسطة اللاعب البرازيلي فابينو.

وتوالت الأهداف عن طريق دياز في الدقيقة 66، ثمّ سجّل اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 74، ليتقدم فريقه 3-2.

وازدادتمعاناة فياريال، بعدما لعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه إيتيان كابوي في الدقيقة 85.

وهذه هي المرة العاشرة التي يتأهل فيها ليفربول في تاريخه لنهائي دوري الأبطال والثالثة في آخر 5 مواسم.