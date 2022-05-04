تشيلسي: رجل الأعمال جيم راتكليف البريطاني يعلن أنه لن "يستسلم" في سباق المنافسة على شراء النادي

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يملك رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف ثلث فريق مرسيديس للفورمولا وان ونادي نيس الفرنسي

أعلن الملياردير سير جيم راتكليف أنه "لن يستسلم" في سعيه لشراء نادي تشيلسي، على الرغم مما سماه "رد فعل محبط" تجاه عرضه البالغ 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وتقدم راتكليف، الذي يمتلك غالبية أسهم في مجموعة إنيوس للمنتجات الكيميائية، بعرض متأخر لشراء النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال توم كروتي، مدير شركة إنيوس، إن العرض رُفض من قبل الشركة المنظمة لعملية البيع.

ولكن، في حديثه إلى دان روان لرئيس تحرير بي بي سي سبورت، قال راتكليف: "إنه يجب إظهار التقدير للعرض البريطاني".

ويُعتقد أن اتحادا بقيادة رجل الأعمال توم بولي، مالك فريق لوس أنجليس دودجيرز، هو المفضل لإنهاء المناقصة الخاصة بشراء تشيلسي.

وأُسندت عملية بيع تشيلسي إلى شركة راين، وهي شركة استثمار أمريكية، ومن المتوقع أن تُصدر الحكومة البريطانية رخصة جديدة حين يتم تحديد المشتري الجديد.

وقال راتكليف إن مجموعته عقدت "محادثات إيجابية" مع الحكومة البريطانية، ولكن لم يتحدث مباشرة إلى مالك النادي الحالي رومان أبراموفيتش.

وقال راتكليف، في أول حديث له منذ أن قدم عرضه الأخير، لبي بي سي: "أجرينا محادثات مع راين وقابلناهم بنهاية الأسبوع الماضي، لقد قدمنا عرضا ولكن لم نسمع منهم سوى القليل جدا".

وواصل راتكليف: "وأقول لشركة راين لا تقللوا من عرضنا، نحن بريطانيون ولدينا نوايا عظيمة من أجل تشلسي. إذا كنت محل راين فلن أُغلق الباب".

وفي حديث موسع في مدريد، قال راتكليف:

إنه في الأصل مشجع لمانشستر يونايتد وسيكون "منقسم الولاء" عندما يلتقي الفريقان.

إنه يرغب في تحويل تشيلسي لنادٍ في "نفس مكانة" مدينة لندن.

العرض المقدم ليس من أجل تحقيق أرباح من تشيلسي مثل شركة إينيوس التي "تحقق الكثير من المال من المنتجات الكيميائية".

ستقدم مجموعته دعما ماليا ضخما لفرق السيدات والأكاديمية.

لم تستطع مجموعته "التكيف" مع عرض تقييم تشيلسي حين أظهرت رغبتها في شراء النادي عام 2018.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وكان رومان أبراموفيتش قد أعلن في الثاني مارس/ آذار أنه خطط لبيع النادي قبل فترة قصيرة من معاقبته من قبل حكومة البريطانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المفهوم أن الملياردير الروسي لديه علاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتم تجميد أصوله، بما في ذلك تشيلسي.

وتعهدت شركة راتكليف - التي اشترت فريق تيم سكاي للدراجات عام 2019 وتدير فريق نيس لكرة القدم - باستثمار 1.75 مليار جنيه إسترليني في النادي الإنجليزي على مدار 10 سنوات.

ولكن العرض وصل صباح الجمعة، بعد أسابيع من الموعد النهائي الأولي لتقديم العطاءات في 18 مارس(آذار).

وردا على سؤال حول سبب تقديم عرض مجموعته في وقت متأخر، قال راتكليف: "أعتقد أن السبب بسيط للغاية، إنه قرار كبير لشراء أحد الأصول الوطنية وهو التزام كبير من حيث الوقت والمال".