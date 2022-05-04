دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي من نصف النهائي ليواجه ليفربول في باريس

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، البرازيلي رودريغو قلب المباراة وأحرز هدفين في دقيقتين ليمنح الريال التقدم

أطاح ريال مدريد الإسباني بمانشستر سيتي الإنجليزي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وصعد إلى المباراة النهائية لمواجهة ليفربول الإنجليزي، بعد أن فاز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-5.

وحسم النادي الملكي مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ريمونتادا مثيرة على ملعبه سانتياغو برنابيو في مدريد مساء الأربعاء، بعد أن كان قد خسر مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد 4-3، في 26 أبريل/نيسان.

وشهد سيتي أسوأ هزيمة وانهيار في بطولة دوري الأبطال، بعد أن خسر المباراة في دقيقتين تقريبا وكان قد تقدم في المباراة بهدف أحرزه الجزائري رياض محرز، في الدقيقة 74، ليستعد أنصاره بالتأهل للنهائي بمجموع المباراتين 5-3.

لكن بحلول الدقيقة 90 انقلب الموقف تماما، ونجح البديل البرازيلي ردوريغو، في إحراز هدفين متتاليين للريال في الدقيقة 89 و92، بعد أن منحهم الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، لتصبح النتيجة 2-1، ويكون مجموع المباراتين التعادل 5-5، ويعلن الحكم عن شوطين إضافيين لحسم النتيجة.

وفي الدقيقة 95 أحرز الفرنسي كريم بنزيما، هدف الحسم وهدفه 43 هذا الموسم، لتنتهي المباراة 6-5 لصالح النادي الملكي، وتفشل محاولات مدرب السيتي بيب غوارديولا، في إدراك التعادل والعودة للمباراة مرة أخرى.

وأصيب سيتي، الذي اعتقد أنه سيبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بالصدمة.

وبهذه النتيجة يعيد التاريخ نفسه ليلتقي ريال ليفربول في نهائي دور الأبطال على ملعب فرنسا الوطني بالعاصمة باريس، السبت 28 مايو/آيار المقبل.

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ويأمل النادي الملكي تكرار نفس نتيجة 2018 عندما فاز على الريدز 3-1، بعد إصابة النجم المصري محمد صلاح الشهيرة في الكتف مع قائد ريال راموس.

وكان ليفربول قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على مضيفه فياريال الإسباني، في إياب نصف النهائي 3-2.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتقدم ليفربول على ملعبه في أنفيلد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ، ليبلغ مجموع أهداف المبارتين 5-2 لصالح الفريق الإنجليزي.