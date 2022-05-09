دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يطالب بإقامة مباراة النهائي على أرض محايدة

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل المهاجم بيرسي تاو هدفين للأهلي في مباراة ذهاب نصف نهائي في دوري أبطال إفريقيا

طالب النادي الأهلي المصري بإقامة مباراة النهائي لدوري أبطال أفريقيا على أرض محايدة، بعد فوزه ذهابا في نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري.

وفاز حامل اللقب بسهولة على ضيفه سطيف، الذي لعب بنقص عددي عشرة لاعبين بعد 35 دقيقة، مسجلا أربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب يوم السبت.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى السبت فاز الوداد البيضاوي المغربي على مضيفه بترو أتليتيكو الأنغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مضيفا لمباراة النهائي، والتي أصبحت الآن مباراة واحدة بدلا من مباراتين كما جرت العادة طوال تاريخ البطولة.

وكتب الأهلي المصري رسالة إلى الاتحاد الإفريقي قال فيها إن المباراة النهائية "لا ينبغي أن تستضيفها دولة من دول المنتخبات الأربعة المتنافسة في نصف النهائي".

وأضاف الأهلي في الرسالة: "الملعب المحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص للفرق الأربعة".

وقال بطل أفريقيا 10 مرات: "نظرا لأن (كاف) لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة في وقت مبكر، فإن منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر ... يتنافى مع قواعد اللعب النظيف".

وافتتح بيرسي تاو تسديد الأهلي بعد نصف ساعة، وطُرد لاعب الفريق الجزائري، أمير قروي، بعد ذلك بخمس دقائق.

وتعرض القروي للكارت الأحمر بعد عرقلة قدم حسين الشحات، إذ غير الحكم البطاقة الصفراء إلى الحمراء بعد مشاهدة الخطأ على شاشة تقنية "فار".

ثم أضاف تاو هدفه الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد تسجيل هدفين لطاهر محمد ومحمد شريف في وقت سابق.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعبو النادي الأهلي المصري يحتفلون بالفوز

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وفي مباراة دور الأربعة الأخرى، كانت البداية مؤسفة لكابتن فريق بترو أتلتيكو، تياغو أزولاو، إذ وضع الكرة في مرماه في الدقيقة 16.

ثم توالت أهداف الوداد الأخرى والتي سددها قائد الفريق، يحيى جبران، والكونغولي غاي مبينزا.

ولعب الفريق، صاحب الأرض المضيفة، بنقص عددي قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، ولتعويض الهزيمة يتعين على بترو تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة الذهاب يوم الجمعة في الدار البيضاء، حيث فاز الوداد في دور المجموعات الشهر الماضي مسجلا خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من ذلك فإن الأنغوليين سيسافرون إلى المغرب يوم الجمعة بدون لاعب خط الوسط البرازيلي، ويليام سواريس، الذي حصل على بطاقة حمراء في الوقت الإضافي بعد إنظاره مرتين.

وفي نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية، حقق كل من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية فوزا في نصف النهائي يوم الأحد.

وسجل إينوسنت مايلا وغودمان موسيل هدفين في غضون 30 دقيقة ليقود بايرتس للفوز بهدفين نظيفين على الأهلي طرابلس الليبي.