يورغن كلوب: أين تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيحصل ليفربول بقيادة كلوب على حوالي 26.1٪ من تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

تساءل المدير الفني لفريق الإنجليزي، يورغن كلوب، عن السبب الذي يقف وراء أن ما يقرب من نصف تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني لن تذهب لمشجعي الناديين.

ويواجه فريق كلوب، العملاق الإسباني في 28 مايو/أيار الجاري وتم تخصيص 19 ألف و618 تذكرة لجمهوره.

وهذا يمثل 26.1٪ من سعة 75 ألف متفرج في استاد العاصمة الفرنسية باريس الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب: "هل صحيح أننا حصلنا على 20 ألف مقعد فقط، وحصلوا (ريال مدريد) على 20 ألف وهناك 75 ألف مقعد؟ هناك 35 ألف تذكرة متبقية. أين هي هذه التذاكر؟".

ومن بين الـ35 ألف تذكرة المتبقية، يبيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 12 ألف تذكرة للمشجعين في جميع أنحاء العالم، لكن نافذة هذه المبيعات أغلقت في 28 أبريل/نيسان، قبل أيام من علم مشجعي ليفربول وريال مدريد أن فريقهم كان في النهائي.

وسيتم توزيع التذاكر الـ23 ألف المتبقية على الاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين والمذيعين وبرنامج الضيافة الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكانت تذاكر الضيافة متاحة للشراء حتى يوم الخميس، حيث تراوحت الأسعار على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من 4900 يورو إلى 8900 يورو.

"اذهب من دون تذكرة"

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تتراوح أسعار التذاكر المخصصة لليفربول البالغ عددها 19 ألف و618 بين 50.32 جنيه إسترليني و 578.63 جنيه إسترليني. وتم تسعير حوالي 21٪ من مخصصاتهم، أي حوالي 4 آلاف تذكرة، بسعر 410.91 جنيه إسترليني أو أعلى.

وقال أنصار ليفربول الذين يسمون انفسهم "اتحاد روح شانكلي" إن المشجعين سئموا من "السرقة".

وفي رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قالوا: "في مواجهة الدوري الممتاز الفاشل، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين مخاطبا الأندية: لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنكم رؤية معجبيكم يحتجون وأنتم لا تهتمون. لديكم الكثير من المال، لستم فقراء، لكنكم تريدون المزيد والمزيد".

واضافوا: "حسنا يا سيد تشيفرين، يحتج مشجعو ليفربول ولا يبدو أنك تهتم. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس فقيرا، لكن يبدو أنك تريد المزيد".

ونصح ليفربول المشجعين رسميا بعدم السفر من دون تذكرة، لكن كلوب قال إن باريس "كبيرة بما يكفي" في حال فعل المشجعون ذلك.

وواجه الألماني انتقادات في السابق، عندما شجع المشجعين على السفر إلى بازل لخلق أجواء احتفالية لنهائي الدوري الأوروبي خلال موسمه الأول في النادي.

وأضاف كلوب: "التذاكر باهظة الثمن حقا ولا يمكنني أن أكون أكثر تقديراً أو شكراً لما يفعله الناس".

وتابع: "آمل أن يتمكنوا جميعا من شراء تذكر بذلك بطريقة ما ويمكن أن يخلقوا، وبالطبع سيفعلون، جوا رائعا".

وقال كلوب: "إذا لم تحصل على تذكرة، فأنا لا أريد دعوة الناس إلى باريس، لكن هذه المرة الأمر كبير بما يكفي وقد فعلت ذلك في المرة الأخيرة في بازل في سويسرا وكان الأمر جيدا".