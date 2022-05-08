دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يسحق وفاق سطيف الجزائري ويقترب من النهائي الثالث على التوالي

قبل 7 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الأهلي المصري توّج بدوري الأبطال عشر مرات

حقق الأهلي المصري فوزا ساحقا بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ضيفه الجزائري وفاق سطيف مساء السبت في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتسهّل هذه النتيجة مهمّة الفريق المصري في مباراة الإياب المنتظرة في الجزائر السبت المقبل. وحال فوزه يتأهل الأهلي للدور النهائي من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وسجّل اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين كما صنع هدفَي المباراة الآخرين اللذين سجلهما طاهر محمد، ومحمد شريف.

واستفاد الأهلي المصري، حامل اللقب الذي حصد هذه البطولة عشر مرات، من النقص العددي في الفريق الجزائري بعد طرد أمير قراوي في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر المباراة بعد العودة لتقنية الفار.

ورغم النقص العددي، كاد الفريق الجزائري أن ينهي الشوط الأول بالتعادل مع مضيفه، لولا أن أهدر هشام بلقروي فرصة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني من المباراة أحكم الأهلي المصري قبضته على زمام الأمور مسجّلا ثلاثة أهداف، ليصبح بذلك ثالث ناد يفوز في ذهاب نصف النهائي بأربعة أهداف، بعد هارتلاند النيجيري والزمالك المصري.

صدر الصورة، Getty Images

وحال تأهله كما هو مرجّح، يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في تكرار لمواجهة وقعت عام 2017 وانتهت بفوز الوداد.

ويتصدر الأهلي المصري قائمة الأندية الأفريقية في عدد مرّات التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا؛ حيث تأهل 14 مرة.

ويسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة. وكان موسيماني قد توج بلقب 2016 مع فريق ماميلودي صانداونز الجنوب أفريقي.

الوداد المغربي يقترب من التأهل للنهائي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حصل الوداد المغربي على لقب دوري أبطال أفريقيا 2017

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وفي أنغولا، في وقت سابق من يوم السبت، فاز الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمضيفه بيترو أتليتكو، في الدور نفسه من البطولة الأفريقية.

وحال فوزه كما بات مرجّحا في مباراة الإياب على أرضه، يتأهل الفريق المغربي للنهائي للمرة الخامسة في البطولة التي أحرزها عامَي 1992 و2017.

وبالخطأ في الدقيقة الـ 16 من بداية المباراة، أحرز لاعب الفريق الأنغولي تياغو أزولاو الهدف الأول لصالح الفريق المنافس قبل أن يعزز لاعب الوداد يحيى جبران النتيجة بهدف ثان لفريقه في الدقيقة الـ 45.

وفي الدقيقة الـ 68 من المباراة، أضاف غي مبينزا الهدف الثالث للوداد، قبل أن يقلّص أصحاب الأرض الفارق عبر هدف في الدقيقة الـ 81 أحرزه المدافع ريكاردو جوب.

ولكي يتأهل للدور النهائي، يحتاج الفريق الأنغولي إلى تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل في شباك الوداد على أرضه حيث كان بيترو أتليتكو قد مُني بهزيمة ثقيلة الشهر الماضي بخمسة أهداف لهدف واحد على أيدي الوداد.

ويقف التاريخ ضد بيترو أتليتكو، حيث أن أيًا من الفرق التسع التي خسرت مباريات الذهاب على أرضها في نصف نهائي دوري الأبطال، لم يستطع التأهل للنهائي.