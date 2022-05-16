ليفربول: مدرب النادي يورغن كلوب يقول صيحات استهجان المشجعين أثناء عزف النشيد الوطني لم تكن أمرا ممتعا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مشجعو ليفربول أطلقوا صيحات الاستهجان أيضاً لدى عزف النشيد الوطني في نهائي كأس الرابطة في استاد ويمبلي في فبراير/شباط

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، أن صيحات الاستهجان التي أطلقها مشجعو الفريق لدى عزف النشيد الوطني قبيل انطلاق المباراة النهائية على كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم "لم تكن شيئاً ممتعاً بالنسبة لي".

وكان مشجعو ليفربول قد أطلقوا صيحات الاستهجان لدى سماعهم النشيد الوطني البريطاني "فليحفظ الله الملكة" قبيل انطلاق المباراة التي جمعت ليفربول وتشيلسي في استاد ويمبلي السبت.

لكن المدير الفني الألماني الجنسية قال أيضاً: "من الأفضل دائماً أن نسأل السؤال- لماذا حدث هذا؟ ما كانوا ليفعلوا ذلك بدون سبب".

وأضاف "ربما لم أمكث هنا فترة طويلة لأفهم. أنا واثق أن الأمر تاريخي".

لقد رفع فريق ليفربول كأس الاتحاد الانجليزي للمرة الثامنة عندما هزم فريق تشيلسي بضربات الجزاء بعد أن انتهى وقت اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال كلوب: "أعلم أن بعض المشجعين من نواد مختلفة يرون الأمر بصورة مختلفة قليلاً لكن غالبية مشجعينا هم أشخاص رائعون، وأذكياء جداً".

ومضى قائلاً: "إنهم يمرون بالأوقات الصعبة، والأوقات الطيبة، ويعانون معاً. وهم ما كانوا ليفعلوا ذلك لو لم يكن هناك سبب".

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية بعد فوزه بكأس الرابطة "كاراباو" وكأس الاتحاد الانجليزي.

فسيلعب "الريدز" المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة فريق ريال مدريد الاسباني ويواصل مطاردته لفريق مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز حيث سيلعب مع فريق ساوثمبتون على أرض الأخير الثلاثاء.

لماذا يطلق مشجعو ليفربول صيحات الاستهجان لدى عزف النشيد الوطني؟

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

قال جون غيبونز من بودكاست مشجعي ليفربول الذي يحمل اسم "انفيلد راب"، إنه "متفاجئ" بأن صيحات الاستهجان أصبحت من عناوين الصحف.

وصرح لإذاعة بي بي سي المحلية في ميرسيسايد قائلاً: "هذا الأمر حدث في المباراة النهائية لكأس الرابطة "كاراباو" قبل بضعة أشهر وحدث في نهائي كأس الاتحاد في 2012 عندما أبدينا المعارضة نفسها".

وأضاف: "ما سأقوله لأي شخص يهتم بهذه العناوين ربما يكون ابحثوا في الأسباب التي تجعل جمهور ليفربول يتصرف على هذا النحو، ولماذا يشعرون بالانفصال عن البلد والانفصال عن أسرة ملكية تجلس على عروش من ذهب وتخبر الناس بأنهم سيواجهون أياماً صعبة".

ومضى قائلاً: "إنه أمر يثير مشاعر مشجعي ليفربول بقوة. إنها مدينة تريد أن ترفع صوتها حول الكيفية التي نعتقد بأن البلاد يجب أن تكون عليها وكيف ينبغي أن نعيش في مجتمع أكثر إنصافاً".

ودعا غيبونز الأشخاص الذين انتقدوا مظاهر الاحتجاج إلى "القدوم ربما إلى ليفربول والحديث مع الناس وزيارة بنوك الطعام ورؤية كيف يعاني بعض الناس في هذه المدينة".

_________________________________________________________________________________________

قد تكون مهتما بمشاهدة هذا الفيديو أيضا