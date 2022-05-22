كيليان مبابي يفضل البقاء في باريس سان جيرمان على الانتقال إلى ريال مدريد

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

وافق الفرنسي كيليان مبابي على البقاء مع باريس سان جيرمان، وذلك بعدما كان على حافة الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكانت هناك تقارير صحفية قوية تتوقع انتقال مبابي (23 عاما) إلى الفريق الإسباني، ولكنه وقع يوقع عقدا جديدا لمدة 3 سنوات مع الفريق الفرنسي.

واعترض المسؤولون عن الدوري الإسباني "لا ليغا" على الصفقة، واعتبروها بمثابة "فضيحة". وأعلنوا نيتهم التقدم بشكوى رسمية لكل من الاتحادين الأوروبي والفرنسي لكرة القدم، علاوة على السلطات المعنية داخل الاتحاد الأوروبي وفرنسا.

وقال بيان صادر عن لا ليغا: "هذا النوع من الاتفاقات يهدد الهوية الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية".

وأضاف "مئات الآلاف من الوظائف الرياضية على حافة الهاوية، على المدى المتوسط، ليس فقط على مستوى المنافسات الأوروبية بل على المستويات المحلية في البطولات المختلفة".

وكتب الخبير في الكرة الإسبانية، غوليم بالاغ، الشهر الماضي أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض لمبابي بقيمة 150 مليون يورو، رسوم توقيع، لإغرائه بالاستمرار لمدة موسمين إضافيين.

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير بأن مبابي قد وافق قبل أشهر على صفقة الانتقال لريال مدريد، الذي يدربه كارلو أنشيلوتي.

وبعد الإعلان عن الاتفاق قال مبابي، إنه يشعر بالسعادة للبقاء في باريس سان جيرمان، وذلك بعد مؤتمر صحفي عقده مع رئيس النادي القطري ناصر الخليفي.

وجاء الإعلان قبل لقاء باريس سان جيرمان مع فريق ميتز في آخر مباراة في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال مبابي: "أنا مقتنع أنه بإمكاني التطور هنا مع الفريق، الذي يوفر كل السبل لممارسة اللعبة على أعلى مستوى".

وأضاف "أشعر بسعادة غامرة للاستمرار في فرنسا، البلد الذي ولدت وكبرت فيه".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كان مبابي على حافة الانتقال لريال مدريد

وانضم مبابي عام 2017 لباريس سان جيرمان قادما من موناكو، وفاز معهم بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي خلال خمس سنوات.

وبذل الفريق المملوك لقطر كل جهده للإبقاء على مبابي في صفوفه، مع اقتراب نهاية عقده الشهر المقبل. وكانت الإدارة مستعدة لتقديم راتب سنوي صاف له بقيمة 21 مليون جنيه استرليني.

وخلال مواجهة فريقه مع ريال مدريد في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، سجل مبابي في مباراتي الذهاب والعودة. لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث خرج باريس سان جيرمان بالهزيمة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأنهى مبابي البطولة المحلية التي فاز بها فريقه هذا الموسم، كهداف لها برصيد 28 هدفا. كما صنع 17 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 35 مباراة شارك فيها.

"إهانة"

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وجه خافيير تيباس، رئيس لا ليغا، انتقادات لاذعة للأندية التي تنفق ببذخ مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ولبطولة رابطة السوبر الأوروبي المقترحة.

وفي تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال "ما سيفعله باريس سان جيرمان بتوقيع عقد جديد مع مبابي بمبالغ ضخمة، وبعد خسارتهم 700 مليون يورو خلال المواسم الماضية وتكلفهم 600 مليون يورو رواتب سنوية. كل ذلك يعد إهانة لكرة القدم".

وحسب تقرير نشرته الشهر الجاري رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية، الجهة الرقابية للبطولات المحلية للمحترفين في فرنسا، فإن باريس سان جيرمان خسر نحو 224 مليون يورو خلال موسم 2020- 2021. وجاء ذلك بعد خسارة أكثر من 124 مليون يورو خلال الموسم السابق، 2019- 2020، بسبب اختصار الدوري الفرنسي جراء وباء فيروس كورونا.

وقال تيباس إن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، "لا يقل خطورة عن دوري السوبر الأوروبي المقترح".

وكان ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ضمن 12 ناديا أوروبيا وقعت على قبول الانضمام لبطولة "دوري السوبر الأوروبي" المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العام الماضي، لكن البطولة المقترحة انهارت خلال أيام قليلة بسبب الانتقادات التي وجهت إليها.