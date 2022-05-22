الدوري الإنجليزي الممتاز: هل يحافظ مانشستر سيتي على اللقب، أم يفوز به ليفربول؟

قبل 21 دقيقة

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تحدد الساعات القليلة القادمة الفائز في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد 370 مباراة لعبتها الأندية المشاركة على مدى تسعة أشهر، تُلخص الـ10 مباريات التي ستقام اليوم الأحد، الفائز بلقب الدوري ومصير بعض أندية البطولة.

ويتربع مانشستر سيتي على رأس قائمة الدوري، حتى الآن، بفارق نقطة واحدة على منافسه ليفربول، بعد تعادله مع وست هام وفوز ليفربول على ساوثهامبتون في الجولة قبل الأخيرة.

وإذا فاز السيتي، في مباراته التي تقام اليوم الساعة 4 مساء بتوقيت لندن مع أستون فيلا، فسيتم تتويجه باللقب. أما إذا لم يفعل، وتغلب ليفربول الذي سيقابل في الوقت نفسه، ولفرهامبتون، فإن الريدز سيخطف اللقب.

كذلك يأمل توتنهام في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في حال احتلاله المركز الرابع ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا تغلب على ليفربول.

وستقرر مباريات اليوم، والتي تقام الساعة 4 مساء بتوقيت لندن، مصير الكثير من الفرق التي من الممكن أن تهبط وتغادر إلى دوري الدرجة الأولى، مثل ليدز و بيرنلي.

كما ستحدد أي فريق من شمال لندن - توتنهام أم أرسنال - سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وسنعرف أيضا من سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي. كما سيودع عدد قليل من اللاعبين أنديتهم الحالية بعد لقاءات اليوم.

يقول غاري روز مراسل بي بي سي الرياضي إلى ملعب انفيلد، حيث ستقام مبارة ليفربول ووولفرهامبتون، أنه يمكن ملاحظة الأجواء النهائية للكأس على الطريق المؤدي إلى الملعب أنفيلد، حيث ترفرف الأعلام من السيارات والمنازل المزينة بألوان ليفربول.

ويشير إلى أن هناك بحرا من اللون الأحمر حول الملعب حيث ينتظر المشجعون وصول حافلة الفريق.

ويقول مارك لورنسون، محلل كرة القدم الأسطوري في بي بي سي، لن يكون الفوز كافيا للريدز لنيل اللقب ما لم يخسر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، لكنني لا أعتقد أن الأجواء ستكون ساخنة في آنفيلد حتى إذا خسروا - في الواقع ، لا توجد فرصة لذلك.

واذا ما فاز سيتي بالدوري اليوم، فإن هذا سيكون رابع لقب له مع مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، خلال ستة مواسم. كما ستكون هذه هي الكأس الرئيسية التاسعة للمدرب مع السيتي.

وقال غوارديولا في آخر تصريح له "نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به. قلت للاعبين: إنها مجرد مباراة، لا تفكروا في العواقب. نفعل ما يتعين علينا القيام به للتغلب على أستون فيلا".

وأضاف "إذا كنا أفضل، فسوف نفوز. إنها مجرد لعبة كرة قدم ولن نفعل شيئا مختلفا".

بينما يعتقد ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، أن فريقه يمكن أن يسبب مشاكل ضد مانشستر سيتي اليوم.

وقال "أمام الكثير من الفرق الكبرى، قدمنا أداء جيدا. لقد احتاج ليفربول إلى ركلة جزاء ليهزمنا في آنفيلد، لقد ضيقنا الخناق على سيتي بالضغط خلال المباراة، وكان بإمكاننا الحصول على نقطة هناك ".

وأضاف "لن ننتظر فقط ونبدو بلا طموح. نحن بحاجة إلى تحمل تهديد في هذه اللعبة".

ويقول لورنسون "أتوقع تمامًا أن يفوزوا باللقب دون تذبذب آخر مثل ذلك الذي رأيناه في وست هام".

ويصادف اليوم الذكرى الخامسة لتفجير مانشستر أرينا، حيث قتل 23 شخصا في انفجار أثناء مغادرتهم في نهاية حفل موسيقي.

وقد نشر كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صورا ومنشورات تخليدا لذكرى من قضوا في الحادث على مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.