كيليان مبابي لا يستبعد الانضمام لريال مدريد في المستقبل رغم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

لم يستبعد النجم الفرنسي كيليان مبابي الانضمام لنادي ريال مدريد في المستقبل، على الرغم من توقيعه عقدا جديدا مع باريس سان جيرمان.

ووقع المهاجم الشاب (23 عاما) وقع عقدا جديدا لمدة 3 سنوات مع باريس سان جيرمان رغم وجود عرض قوى له من ريال مدريد، وهو ما أثار الغضب في النادي الإسباني.

واعتبر مبابي أن حلمه بالانضمام يوما إلى ريال مدريد لم ينته بعد، ولا يعد أمرا مستبعدا في مستقبله الكروي.

وقال مبابي في تصريح لغوليم بالاغ، من بي بي سي سبورت: "لا نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث في المستقبل، وأنا لا أفكر في الأمور المستقبلية حاليا. فقط أفكر في الحاضر، وفي الوقت الراهن أنا وقعت عقدا مع باريس سان جيرمان يستمر 3 سنوات".

وبعد سؤاله عما إذا كان العقد الجديد، يعني أن حلمه باللعب لريال مدريد قد انتهى، أجاب مبابي: "لا أبدا".

واعترض المسؤولون عن الدوري الإسباني "لا ليغا" على الصفقة، واعتبروها بمثابة "فضيحة".

وقال بيان صادر عن لا ليغا: "هذا النوع من الاتفاقات يهدد الهوية الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية".

وقال مبابي، إنه اتصل برئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ليخبره شخصيا، بقراره، قبل أن يمدد تعاقد مع باريس سان جيرمان.

وقال "لقد اتخذت قراري الأسبوع الماضي بالبقاء".

وأضاف "أولا اتصلت برئيس ريال مدريد لأني أكن له احتراما كبيرا، وكذلك للنادي، واعتقدت أنه من المهم أن أخبره بشكل شخصي بأن الصفقة لن تتم".

"علاقة جيدة"

وواصل "لكي تكون لاعبا كبيرا، يجب أن تتسم بالأمانة. وكان كل شيء يسير بشكل رائع لأننا نتمتع بعلاقة جيدة".

صدر الصورة، Getty Images

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ورغم التكهنات بخصوص مستقبله، أكد مبابي أنه يصب تركيزه على الملعب فقط، وهو ما ساعده في تسجيل 28 هدفا هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي "أنا لا أتابع التكهنات، خلال الموسم كنت أصب كامل تركيزي على الملعب لأنه كانت لدي أهداف شخصية، علاوة على الأهداف الجماعية مع الفريق".

وأشار اللاعب إلى أنه يسعى حاليا لأداء مبارايات مميزة مع فريقه ومع منتخب بلاده.

وأضاف: "لقد كنت أتطلع دوما لأن أكون مصدر سعادة للجماهير، لأني عندما كنت صغيرا وأذهب للملعب كنت أستمتع بوقتي في مشاهدة اللاعبين، والآن جاء دوري لأكون أنا مصدر إسعاد الجماهير ومحل احترام داخل وخارج الملعب".

وقال "أحاول أن أكون مثالا يحتذى به، لأني أعرف الكثير عن الشباب، الذين يتابعوني طوال الوقت، وأرغب في منحهم أفضل ما لدي ليستمتعوا بوقتهم".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد توقيع العقد الجديد، أوضح مبابي أن قراره ارتكز بالأساس على أسباب عاطفية، واعتقاده بأنه لا يزال هناك المزيد من الإنجازات ليحققها مع ناديه.

وقال "مغادرة فرنسا ليس الشيء المناسب فعله، وهناك أسباب عاطفية فهو وطني".

وأضاف "المشروع الموجود في النادي تغير وهو ما أدى لرغبتي في البقاء، لأني أعتقد أن قصتي هنا لم تنته بعد".

وفي عام 2017، انضم مبابي لباريس سان جيرمان قادما من موناكو، وفاز معهم بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي خلال خمس سنوات.

وبذل الفريق المملوك لقطر كل جهده للإبقاء على مبابي في صفوفه، مع اقتراب نهاية عقده الشهر المقبل.

وخلال مواجهة فريقه مع ريال مدريد في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، سجل مبابي في مباراتي الذهاب والعودة. لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث خرج باريس سان جيرمان بالهزيمة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأنهى مبابي البطولة المحلية التي فاز بها فريقه هذا الموسم، كهداف لها برصيد 28 هدفا. كما صنع 17 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 35 مباراة شارك فيها.