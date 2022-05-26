دوري أبطال أوروبا: انتقاد لليويفا بسبب الأماكن المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة في النهائي

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ستقام المباراة النهائية لدوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس

قالت رابطة مشجعي نادي ليفربول من ذوي الإعاقة إن عدد الأماكن التي خصصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمستخدمي الكراسي المتحركة في نهائي دوري الأبطال "تقترب من حد الإقصاء والتمييز".

وسيلعب ليفربول وريال مدريد المباراة النهائية يوم السبت على ملعب ستاد دو فرانس، حيث يوجد 550 مكانا مخصصا لمستخدمي الكراسي المتحركة.

وقال اليويفا إنه أتاح 93 مكانا لهذه المباراة. وسيحصل جمهور كل فريق على 38 مكانا.

وقال تيد موريس، أمين عام رابطة مشجعي ليفربول لذوي الإعاقة: "نحن حقا غاضبون بشأن ذلك".

وبعثت مجموعة "ليفل بلاينغ فيلد" - أو فرص متساوية - برسالة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستفسار عن الأمر.

وستقام المباراة النهائية في باريس بعدما جُردت سانت بطرسبرغ من استضافتها، عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال اليويفا: "بالنسبة لحدث بهذا الحجم، يهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عادةً إلى تحديد عدد أكبر من المواقع [الخاصة بالكراسي المتحركة]، ولكن نظرًا للقيود التشغيلية (مثل الأمان، وضعف الرؤية، وما إلى ذلك) وقصر وقت التحضير، لم يكن من الممكن تطبيق الحلول المُثلى من أجل المزيد من أماكن الكراسي المتحركة".

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وقال موريس إنه سيذهب إلى المباراة "بمسحة من الحزن" بسبب هذا الوضع.

وأضاف موريس: "ليس من العدل أن يحدث ذلك حين تكون المساحات متاحة. إنه أمر خاطئ حقا".

"أود أن يوضح اليويفا الغرض من المساحات الفارغة. هذا يؤثر على كلا الفريقين".

ويُعتقد أن ليفربول اتصل بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل ثلاثة أسابيع لطلب المزيد من التذاكر للمشجعين ذوي الإعاقة، لكن قيل لهم إنه لم يعد هناك المزيد.

كما ينتظر مسؤولو النادي أن يرد عليهم اليويفا بعد سؤاله هذا الأسبوع عما إذا كانت هناك تذاكر مُعادة أو إذا توفر المزيد.

وقال موريس: "ليفربول فعل كل ما في وسعه للمساعدة في هذا الأمر".

وبشكل عام، تلقى كل من ليفربول وريال مدريد 19618 تذكرة للمباراة، التي يتسع ملعبها لـ75 ألف شخص.

وتم طرح 12 ألف تذكرة أخرى للبيع بشكل عام عن طريق القرعة، والتي تم إغلاقها قبل إقامة مباريات الدور نصف النهائي.