تشيلسي: اتفاق "نهائي حاسم" لبيع النادي الانجليزي لتحالف بقيادة ملياردير أمريكي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فاز تشيلسي بالدوري الانجليزي الممتاز 5 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين تحت ملكية أبراموفيتش

يُنتظر إتمام صفقة بيع نادي تشيلسي الانجليزي، الإثنين، بعدما تم التوصل إلى "اتفاق نهائي، وحاسم" مع تحالف المشترين، الذي يقوده تود بويلي.

ووافق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) والحكومة البريطانية على الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 4.25 مليار جنيه استرليني.

وتم عرض النادي للبيع قبل نحو 3 أشهر قبل إدراج مالكه رومان أبراموفيتش على قائمة الشخصيات المعاقبة بسبب ارتباطها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعمل النادي بموجب ترخيص خاص صادر من الحكومة البريطانية، ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وقال تشيلسي في بيان رسمي "نادي تشيلسي لكرة القدم، يمكنه تأكيد التوصل لاتفاق نهائي، وحاسم، الليلة الماضية، لبيع النادي لتحالف تود بويلي، وكليرليك كابيتال".

وقال أبراموفيتش الذي اشترى النادي عام 2003 "أنا سعيد بأن رحلة البحث انتهت بنتيجة ناجحة".

وأضاف "بينما أسلم تشيلسي لحراسه الجدد، أحب أن أتمنى لهم النجاح، داخل وخارج الملعب".

وواصل "لقد كان شرفا لي أن أكون جزءا من هذا النادي، وأحب أن أشكر جميع لاعبي النادي السابقين والحاليين، وبالطبع المشجعين على كل هذه السنوات الرائعة".

"وقت الإنجاز"

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رغم أن التحالف المشتري يقوده تود بويلي، إلا أن شركة كلير ليك كابيتال، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ستمتلك غالبية الأسهم، في النادي.

ويضم تحالف المستثمرين الملياردير الأمريكي مارك والتر، شريك بويلي في شركة لا دودجرز، والملياردير السويسري، هانسيورغ ويس.

ومن المعروف أن الملاك الجدد للنادي يمتلكون طموحا كبيرا في سوق الانتقالات المقبل، بينما يسعون لتقليص الفجوة على قمة البريميير ليغ، بين تشيلسي، من جانب، ومانشستر سيتي، وليفربول، من جانب آخر.

وقال البريميير ليغ الثلاثاء إن تحالف المشترين اجتاز اختبار الملاك والمديرين.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الأربعاء أنها "توصلت إلى قرار إصدار ترخيص يسمح ببيع نادي تشيلسي".

وقالت جمعية مشجعي الفريق "جمعية مشجعي تشيلسي متحمسة بشدة بالتواصل الذي حظيت به مع السيد بويلي وفريقه خلال الأشهر الماضية، لكن العمل الصعب لم يبدأ بعد".

وأضافت "لقد آن الأوان للعمل، داخل وخارج الملعب، على بناء النادي عبر تفكير إيجابي شامل ومتطلع إلى المستقبل، ويضع المشجعين في المقدمة".

وعبرت عدة جهات عن رغبتها في الشراء، لكن تشيلسي وافق على البيع لتحالف بويلي.

ولا تريد الحكومة البريطانية أن يحصل أبراموفيتش على أي عائد من بيع النادي، حيث سيذهب العائد إلى حساب بنكي مجمد "يتم التبرع بعائداته لأعمال الخير".

وعبرت الحكومة عن "رضاها بأن عملية البيع لن تعود بأي عوائد مالية على أبراموفيتش أو أي شخصية أخرى في قائمة العقوبات، بل ستذهب العوائد للأعمال الخيرية، في أوكرانيا، ودعم ضحايا الحرب".

وأنهى تشيلسي البريميير ليغ في المركز الثالث وخسر نهائي بطولتي كأس الاتحاد وكأس كاراباو أمام ليفربول. كما وصل الدور ربع النهائي بدوري أبطال اوروبا.

نهاية حقبة

اشترى أبراموفيتش تشيلسي بـ 104 ملايين جنيه استرليني قبل 19 عاما. وحقق النادي معه ألقابا عدة منها البريميير ليغ 5 مرات، ودوري الأبطال مرتين وكأس الاتحاد الانجليزي 5 مرات والدوري الأوروبي مرتين وكأس الرابطة 3 مرات.

وفاز تشيلسي العام الماضي بلقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وخلال حقبة أبراموقيتش، تم تعيين 13 مديرا فنيا للفريق. وأنفق النادي أكثر من ملياري جنيه استرليني في أسواق الانتقالات.

وقال أبراموفيتش "ملكية هذا النادي تفرض مسؤولية كبيرة. ومنذ جئت تشيلسي، قبل 20 عاما، شهدت ماذا يمكن للنادي أن يحقق من إنجازات".

وأضاف "لقد كان هدفي أن أضمن للمالك التالي جميع الإمكانات التي تساعده على النجاح في فرق الرجال والنساء، بالإضافة إلى الرغبة في الاستمرار في تطوير جوانب أخرى إيجابية في النادي، مثل الأكاديمية والعمل الحيوي لمؤسسة تشيلسي".

اللحظات الحاسمة في بيع تشيلسي

24 فبراير/ شباط: روسيا تغزو أوكرانيا

26 فبراير/ شباط: أبراموفيتش يمنح حق الرعاية والإدارة لمؤسسة تشيلسي الخيرية.

2 مارس/ أذار: أبراموفيتش يقول إنه يخطط لبيع النادي.

10 مارس/ أذار: الحكومة البريطانية تدرج أبراموفيتش على قائمة العقوبات.

5 مايو/ أيار: أبراموفيتش ينكر طلب استرداد قرض بقيمة 1.5 مليار استرليني قدمه لتشيلسي.

7 مايو/ أيار: بويلي يوافق على شراء النادي بقيمة 4.25 مليار استرليني.

16 مايو/ أيار: مصدر حكومي يقول إن الصفقة تقترب من الانهيار.

24 مايو/ أيار: البريميير ليغ يوافق على الصفقة.