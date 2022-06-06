مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي "أغلى لاعب" في العالم

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تصدر مهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي قائمة أغلى اللاعبين في العالم، التي نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).

وتقدم مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، والذي فضل البقاء في فريقه على الانتقال إلى ريال مدريد، القائمة بمبلغ انتقال قيمته 205.6 مليون يورو.

أما البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدف الفوز لريال مدريد على ليفربول في دوري أبطال أوروبا فحقق رقما قيمته 158.3 مليون يورو، ليحل ثانيا، ثم جاء بعده مهاجم مانشستر سيتي الجديد، هالاند بقيمة 130.4 مليون يورو.

وسيطر لاعبو الدوري الإنجليزي على القائمة، إذ حل 41 منهم في المراكز المئة الأولى.

وسجل أغلى لاعب انجليزي ولاعب بوروسيا دورتموند، جود بيلينغهام، قيمة 114,1 مليون يورو، ليحل في المركز الخامس متقدما على زميله في المنتخب، فيليب فودن، الذي سجل 105.9 مليون يورو.

ويعتمد المركز في تحديد قائمة أغلى اللاعبين في العالم على عدة مؤشرات وعوامل من بينها سن اللاعب وأداؤه، والقيمة الاقتصادية لفريقه، فضلا عن التضخم.

ووقع مبابي الشهر الماضي عقدا لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان، إذ فضل البقاء في فريقه على الانتقال إلى الفائز بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد.

وسجل اللاعب، الذي فاز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، 28 هدفا في الدوري الفرنسي الأول، وساعد باريس سان جيرمان على الفوز باللقب 2021-2022.

أما هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، فانتقل إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند، بعدما فعّل سيتي شرط الانتقال بقيمة 60 مليون يورو. ويحتل زميله في سيتي، روبن دياز، المركز التاسع بقيمة 93.6 مليون يورو، وهو أغلى مدافع في القائمة.

ويعد أحسن لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم، لاعب سيتي، كيفن دو بروين، أكبر لاعب سنا من بين المئة الأوائل في القائمة، أما أصغرهم سنا، فهو لاعب برشلونة غافي، وعمره 17 عاما.

أما أغلى حارس مرمى فهو لاعب باريس سان جيرمان جيانلويجي دوندوروما، الذي فاز بكأس أمم أوروبا مع المنتخب الإيطالي، وحل في المركز 41 في القائمة، بقيمة 62.9 مليون يورو.

ومثل فريق ليفربول، وصيف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في مجموعة العشرة الأوائل، مهاجمه، لويس دياز، بقيمة 94 مليون يورو.

وجاء في مجموعة العشرة الأوائل ثلاثي برشلونة: بيدري، وفرانكي دي جونغ، وفاران توريس.