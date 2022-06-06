محمد صلاح رفض طلب ليفربول إجراء فحص قبل مباراة غينيا

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم استبدال صلاح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي الشهر الماضي

رفض محمد صلاح طلب فريقه ليفربول بإجراء فحص بالأشعة على إصابة غير معلنة، قبل أن يلعب مباراة كاملة في صفوف منتخب مصر يوم الأحد.

وقاد صلاح، 29 عاما، منتخب مصر للفوز على غينيا في القاهرة 1-0، في أولى مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل.وقال إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر إن "صلاح عانى إصابة لكنه تحامل على نفسه".وأضاف في تصريح عقب المباراة أن صلاح سيخضع لفحص الأشعة الآن.

ومن المقرر أن تلعب مصر مباراة في التصفيات الأفريقية ضد إثيوبيا في ليلونغوي عاصمة مالاوي يوم 9 يونيو /حزيران، ومباراة ودية أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء التالي.

وخلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التي فاز فيها ليفربول على تشيلسي الشهر الماضي، تم استبدال صلاح في الدقيقة 33، وذلك بعدما لحقت به إصابة في الفخذ.

وبعد ثلاثة أيام، أدت الإصابة إلى استبعاده من المشاركة في المباراة التي فاز بها ليفربول على ساوثهامبتون على ملعب الأخير في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.