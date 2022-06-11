ريال مدريد يعلن انضمام تشواميني رسميا لصفوفه لمدة 6 سنوات

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب تشواميني 35 مباراة في الدوري الفرنسي مع موناكو الموسم الماضي

أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع لاعب وسط موناكو الفرنسي، أوريليان تشواميني، لمدة ست سنوات.

وقال ريال مدريد إن الناديين، سينظمان حفلا لتقديم اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، يوم الثلاثاء بعد إجراء الفحص الطبي.

ولعب تشواميني 35 مباراة في الدوري الفرنسي مع موناكو الموسم الماضي، وأحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

كما شارك اللاعب في 11 مباراة مع منتخب فرنسا منذ ظهوره الدولي الأول في سبتمبر/أيلول.

وتشير أنباء إلى أن الصفقة تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 20 مليون يورو حوافز.

واهتمت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضم تشواميني لصفوفها.

وأشارت تقارير إلى أن تشواميني كان قد اتفق على شروط الانتقال لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.