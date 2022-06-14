كأس العالم قطر 2022: كوستاريكا أخر المتأهلين للمونديال وتواجه أسبانيا في أولى مبارياتها

مايكل إيمونز

بي بي سي سبورت

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جويل كامبل سجل هدف كوستاريكا المبكر في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة

أصبحت كوستاريكا آخر فريق يتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على نيوزيلندا 1-0.

وتقدمت كوستاريكا على الفريق النيوزيلندي، في المباراة الفاصلة، بهدف في الدقيقة الثالثة عندما سدد لاعب أرسنال السابق جويل كامبل، الكرة في الزاوية السفلي لتسكن الشباك مباشرة.

كما شهدت المباراة طرد لاعب نيوزيلندا البديل كوستا بارباروسيس، لارتكاب خطأ ضد فرانسيسكو كالف، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وتنطلق مباريات كأس العالم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وستخوض كوستاريكا أولى مبارياتها أمام إسبانيا، الفائزة بكأس العالم 2010، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

يحتل فريق كوستاريكا الذي يدربه لويس فرناندو سواريز المرتبة 31 بين فرق العالم، ويلعب في المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا ألمانيا الفائزة أربع مرات بكأس العالم، والمنتخب الياباني الذي تجاوز دور المجموعات في ثلاث من البطولات الخمس الماضية.

وتأهلت كوستاريكا إلى نهائيات كأس العالم ست مرات، وسيكون الظهور المقبل في قطر هو الثالث على التوالي.

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وحقق الفريق أفضل أداء في منافسات كأس العالم في بطولة 2014، عندما وصلوا إلى ربع النهائي، بعد أن احتلوا صدارة المجموعة التي ضمت أيضا أوروغواي وإيطاليا وإنجلترا، قبل أن يهزموا اليونان بركلات الترجيح في دور الـ16 وخسروا بركلات الترجيح أمام هولندا.

وحققت كوستاريكا المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، لتواجه نيوزيلندا، الفائز في تصفيات أوقيانوسيا، وأقيمت المباراة على ملعب أحمد بن علي في الريان ، قطر.

وشهدت المباراة العديد من الفرص لنيوزيلندا، المصنفة 101 عالميا، رغم استقبالها هدفا مبكرا، لكن أليكس جريف وماثيو جاربيت ومهاجم نيوكاسل كريس وود فشلوا جميعا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم داخل منطقة الجزاء.

وظن وود أنه سجل هدفا في وقت متأخر من الشوط الأول عندما سدد في مرمى حارس باريس سان جيرمان كيلور نافاس، لكن الهدف لم يُحتسب.

وألغى الحكم الهدف بعد التحقق من تقنية الفيديو المساعدة بسبب خطأ عكسي من اللاعب.

كما تسببت تقنية ذاتها الفار فى طرد لاعب نيوزيلندا بارباروسيس، حيث قام الحكم بتغيير قراره الأصلي من البطاقة الصفراء إلى الحمراء بعد رؤية التدخل الذي تسبب في إصابة كالفو في كاحله.