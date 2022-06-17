كأس العالم 2026: ما المدن التي ستستضيف المونديال المقام في 3 دول

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعتبر ملعب (سوفي) في لوس أنجليس، أكثر ملعب كلفة في العالم حيث تعدت كلفة تشييده 5 مليارات دولار

بمشاركة 16 مدينة عبر القارة الأمريكية الشمالية، سيتم تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، في أول بطولة تتم بمشاركة 48 منتخبا.

وبين الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة، ملعب أزتيكا الأسطوري، في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، وملعب (سوفي) في لوس أنجليس، الأمريكية، الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.

ويشارك في استضافة المباريات، 11 مدينة أمريكية، و3 مدن مكسيكية، ومدينتان كنديتان، في أول بطولة تستضيفها 3 دول مختلفة.

وسوف يكون ملعب أزتيكا، أول ملعب في التاريخ، يشارك في استضافة 3 بطولات لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ولم يتم اختيار ملعب باسادينا روز، في لوس أنجليس، من بين الملاعب المشاركة في استضافة مباريات البطولة، وهو الملعب الذي استضاف بعض المباريات في كأس العالم عام 1994.

ومن بين الملاعب البارزة في الولايات المتحدة، التي لم يتم اختيارها، ملعب واشنطن العاصمة، والذي كان بين الملاعب التي استضافت بطولة 1994 أيضا، والتي استضافتها 9 مدن أمريكية.

وكان عرض الاستضافة المشترك، من واشنطن العاصمة، وبالتيمور، وميريلاند، واحدا من بين 6 عروض رفضها الاتحاد الدولي لكرة القدم، (الفيفا).

وقال كولين سميث، منسق شؤون المنافسات في الفيفا، "لقد كانت منافسة شرسة، وكل المدن، قدمت عروضا رائعة، لقد كانت عملية الاختيار صعبة جدا".

وأضاف "لا يمكن تصور أن كأس العالم يعود إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، بينما لا تشارك العاصمة بدور رئيسي".

وتعد جميع الملاعب الأمريكية المشاركة في تنظيم البطولة، معاقل لفرق، كرة القدم الأمريكية، بما فيها ملعب ميتلايف، معقل نيويورك جيانتس، وملعب سوفي، في لوس أنجليس، الذي تكلف بناؤه 5 مليارات دولار.

ويتنافس الملعبان، على استضافة المباراة النهائية للبطولة، وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إن الجهات المنظمة، ستأخذ كامل الوقت للاختيار.

وقال إنفانتينو، لشبكة فوكس، الأمريكية، "لاتزال أمامنا مناقشات، مهمة قبل الاختيار، وسوف نختار الملعب الأفضل بالطبع، لكلا من مباراتي، الافتتاح، والنهائي".

وأضاف، "لكن في هذه البطولة، ستكون كل مباراة بمثابة نهائي مستقل".

قائمة بالملاعب المشاركة: