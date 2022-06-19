الدوري الإنجليزي الممتاز: المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة بـ 30 مليون إسترليني

سيمون ستون

بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل نايف أكرد خمسة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 66 مباراة بالدوري الفرنسي مع رين

اقترب نادي وست هام الإنجليزي، من إتمام صفقة ضم المدافع المغربي نايف أكرد، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، من نادي رين الفرنسي.

واختار المدرب ديفيد مويس، أن ينضم أكرد، 26 عاما، للفريق في الموسم الجديد في إطار خطته لجعل وست هام منافسا حقيقيا للفوز بأحد المراكز الست الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وخاض اللاعب المغربي 66 مباراة في الدوري مع فريق رين الفرنسي، بعد انضمامه من ديجون في 2020.وكتب أكرد تدوينة وداعية لجماهير رين على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن مغادرة الفريق الفرنسي "قرار صعب" لأنه استمتع "بأوقات استثنائية" هناك.

وشارك أكرد مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية الماضية حتى الخروج من دور الثمانية على يد المنتخب المصري، وخاض 25 مباراة دولية مع المغرب.