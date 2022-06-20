المغربي نايف أكرد ينتقل إلى وست هام يونايتد الإنجليزي

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، West Ham United التعليق على الصورة، نايف أكرد يعزز دفاع وست هام يونايتد

استكمل المدافع المغربي، نايف أكرد، إجراءات انتقاله إلى فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، بعقد قيمته 30 مليون جنيه استرليني، قادما من فريق رين الفرنسي.

وأكد الفريق اللندني أن اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، وقع عقدا لمدة 5 سنوات.

ولعب أكرد 66 مباراة مع فريق رين، منذ الانتقال إليه، قادما من فريق ديجون في 2020.

وقال الدولي المغربي عن انضمامه إلى فريقه الجديد: "اهتمام وست هام بخدماتي حفزني كثيرا، كنت أعرف أنه علي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، لأنه حلم أي لاعب".

وتعد صفقة استقدام أكرد، الذي مثل منتخب بلده في 25 مباراة، الرابعة بين أغلى الصفقات التي أبرمها فريق وست هام، بعد صفقات سيباستيان هالر، وفيليبي أندرسون، وكورت زوما.

وكتب أكرد، في توديع جماهير فريقه السابق، على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان قرار مغادرة رين صعبا، لأنني قضيت فترات رائعة في النادي".

ووصل وست هام إلى نصف نهائي يوروبا ليغ الموسم الماضي، وأنهى الدوري الإنجليزي في المركز السابع، بمعنى أنه مؤهل لخوض المنافسة الأوروبية مرة أخرى.

وأضاف أكرد عن فريقه الجديد: "وست هام فريق تاريخي. شاهدت بعض مبارياته هذا العام. وشاهدت الجماهير والأجواء أيضا".

وقال المدرب ديفيد مويز، إنه يأمل أن يساعد أكرد الفريق في إنهاء الموسم المقبل بين الستة الأوائل في الدوري الانجليزي، مرة أخرى، بعد إنجاز موسم 2020 -2021.

وأضاف عن اللاعب قائلا إنه "إضافة أكيدة. سيمنحنا المزيد من الحلول في الدفاع. لقد أعجبت بشخصية نايف في المحادثات، إنه حريص على التطور والنجاح. وأنا متأكد أنه سيتأقلم مع الفريق".