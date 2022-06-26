مانشستر يونايتد يقلل من شأن تقارير عن انتقال رونالدو إلى تشيلسي

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رونالدو من اللاعبين القلائل الذين لم يتعرضوا للانتقاد في يونايتد الموسم الماضي

يتوقع نادي مانشستر يونايتد بقاء كريستيانو رونالدو في فريقه الموسم المقبل، وذلك بالرغم من تقارير تحدثت عن اتصالات بين تشيلسي والنجم البرتغالي.

وكان خورخي مينديز، وكيل رونالدو، التقى مدير عام تشيلسي، تود بولي، الأسبوع الماضي. ويعتقد أن كريستيانو رونالدو كان ضمن موضوعات الحديث بين الرجلين.

وأفادت مصادر في نادي مانشستر يونايتد بأنها لا تشعر بأي شيء مقلق تجاه هذا اللقاء، لأن مينديز يقدم استشارات للكثير من كبار اللاعبين.

وأكدت المصادر أنها على ثقة بأن اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، ليس للبيع.

ولا يزال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 5 مرات، متعاقدا مع مانشستر يونايتد لعام آخر، ويتوقع أن يكون أساسيا في تشكيلة المدرب الجديد إريك تين هاغ، الموسم المقبل.

وكان رونالدو واحدا من اللاعبين القلائل الذين لم يتعرضوا لانتقادات في مانشستر يونايتد الموسم الماضي.