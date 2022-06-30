محمد صلاح وساديو ماني على رأس المرشحين لجائزة لاعب العام في أفريقيا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صلاح وماني يحتفلان بكأس الاتحاد الانجليزي

جاء النجم المصري، محمد صلاح، وزميله السابق في ليفربول، ساديو ماني، على رأس قائمة مكونة من 30 لاعبا لاختيار، لاعب العام الأفريقي، والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "الكاف".

وعلى المستوى الدولي يبدو أن ماني، الأكثر حظا من صلاح، هذا الموسم، فاللاعب الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، تمكن من قيادة منتخب بلاده للفوز على المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وكذلك في المباراة الحاسمة للتأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.

وجاء الفوز في المرتين بركلات الترجيح، من نقطة الجزاء، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعلى مستوى الأندية نجح اللاعبان سويا، في الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، وكأس الرابطة الانجليزية، بينما خسر ليفربول الدوري بفارق نقطة واحدة، بعد منافسة طويلة مع مانشستر سيتي.

وكذلك خسر اللاعبان نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في باريس.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وعلى المستوى الشخصي نجح صلاح في الفوز بلقب هداف الدوري الانجليزي، للمرة الثالثة، وكذلك فاز بلقب لاعب الموسم، في انجلترا للمرة الثانية.

وكذلك يظهر على القائمة النجم الجزائري رياض محرز، الذي تمكن من الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، مع مانشستر سيتي.

وفي ظهور نادر للاعبين من جزر القمر، وغامبيا، ظهر اسما اللاعبين، موسى بارو، ويوسف ماشينغاما، على القائمة، بعد مشاركة مميزة لمنتخبي البلدين في كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وضمت القائمة أكبر عدد من لاعبي منتخب السنغال، بوصفه الفائز بكأس الأمم الأفريقية، وهم 5 لاعبين، ساديو ماني، وخليلو كوليبالي، وإدوارد ميندي، ونامبالي ميندي، وساليو سيسيه.

بينما ضمت 4 لاعبين من منتخب مصر، هم صلاح، ومحمد عبد المنعم، ومحمد النني، ومحمد الشناوي.

وكذلك 4 لاعبين من المنتخب المغربي، هم أشرف حكيمي، وسفيان بوفال، ويحيى جبران، وياسين بونو.

علاوة على لاعب تونسي واحد هو علي معلول.

وجاء ضمن القائمة، الإيفواري، فرانك كيسي، الفائز مع إيه سي ميلان بالدوري الإيطالي، إضافة للكاميروني فينسينت أبوبكر، الذي أصبح أول لاعب يسجل 8 أهداف، في بطولة واحدة، لكأس الأمم الأفريقية، منذ نحو خمسين عاما.

وسجل الزائيري، مولامبا نداي 9 أهداف في بطولة كأس أمم أفريقيا، عام 1974، والتي أقيمت في مصر وفاز بها منتخب زائير.

وقبله سجل الإيفواري، لوران بوكو 8 أهداف، في بطولة عام 1970، التي أقيمت في، السودان، وفاز بها المنتخب السوداني.