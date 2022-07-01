محمد صلاح: اللاعب المصري يجدد عقده مع ليفربول بعد فترة من التكهنات

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بعد فترة ليست بالقصيرة من التكهن حول مستقبل محمد صلاح، اتفق اللاعب المصري ونادي ليفربول على التوقيع على عقد جديد لثلاث سنوات، وعلمت بي بي سي أن العقد الجديد سيجعل صلاح أعلى اللاعبين أجرا بالفريق.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي، الجمعة، تجديد عقد محمد صلاح، وقال إن النادي سعيد للإعلان عن تجديد التعاقد مع صلاح، والذي كان ينتهي في غضون عام.

وقال صلاح في بيان عبر موقع النادي: "أشعر بالسعادة وأنا متطلع لحصد الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أعتقد أنه أمر طبيعي أن يستغرق التوقيع على العقد بعض الوقت، ولكن الآن أنهينا كل شيء علينا الآن أن نفكر في الخطوة التالية".

كما قال صلاح: "أعتقد أنه يمكنكم رؤية كيف تقدم النادي على صعيد المنافسة على البطولات في السنوات الخمس أو الست الأخيرة. والعام الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، ولكن في الأسبوع الأخير ضاعت منا بطولتان".

صدر الصورة، MO Salah - Twitter التعليق على الصورة، نشر محمد صلاح هذه الصورة بعدما وقع على العقد الجديد

وأضاف هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز: "أعتقد أننا في حالة جيدة لننافس على كل شيء، وانضم لنا لاعبون جدد أيضا. علينا أن نعمل بجد، ويكون لنا هدف واضح، وأن نكون إيجابيين بالمنافسة على كل بطولة مجددا".

أما مدرب الفريق يورغن كلوب: "إن هذا هو أفضل قرار لنا وله. أعتقد أنه يشعر بالانتماء لنا، وهذا ناديه الآن. وهذا العقد بمثابة هدية خاصة لجمهورنا ليستمتعوا بنهاية الأسبوع. أنا متأكد أن احتفالات ستقام الليلة بمناسبة هذا الخبر ".

وتابع المدرب الألماني: "ليس لدي شك في أن أفضل سنوات مو لم تأتي بعد، وهذا يختصر ما لدي لأن قدم في أول خمسة مواسم له مع الريدز ما يقدمه الأساطير".

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وكان تقارير صحفية قد ذكرت أن ليفربول قد يتخلى عن صلاح مقابل 60 مليون جنيه استرليني، وذهبت تحليلات إلى أن إدارة الريدز قد تتخلى عن نجم الفريق ربما رغبة منها في تجديد دماء خط الهجوم، بينما ذهب البعض إلى أن إدارة النادي ترفض المطالبات المادية العالية التي طلبها الجناح المصري، إذ أن صلاح طلب راتبا شهريا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وقبل أن يجدد اللاعب المصري عقده، كان سيحق له الانتقال مجانا لأي نادٍ آخر، الصيف المقبل.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف العام 2017 قادما من روما، وفي أول موسم له سجل للفريق 44 هدفا في جميع المسابقات، وحتى الآن أحرز اللاعب 156 هدفا في 254 مباراة ظهر فيها بقميص الريدز.

ومنذ قدومه إلى أنفيلد، معقل الريدز، حقق صلاح - البالغ 30 عاما - دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

وشملت إنجازات صلاح حصوله على الحذاء الذهبي - الخاص بهداف البريميرلييغ - ثلاث مرات، كما حصد اللاعب المصري جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين.

ويشكل تجديد التعاقد مع صلاح دافعا كبيرا للريدز بعد مغادرة ساديو مانيه إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.