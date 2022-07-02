أنس جابر: أحب كريستيانو رونالدو، ولو لم أكن لاعبة تنس لأصبحت لاعبة كرة قدم

قبل ساعة واحدة

في مقابلة حصرية، تحدثت التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا لتنس السيدات، مع جوناثان جوريكو من فريق بي بي سي سبورت. وتنشر بي بي سي هذا "العمود" بكلمات أنس الخاصة، بناء على ما دار في المقابلة.

قبل مباراتها في الدور الثالث في ويمبلدون ضد الفرنسية ديان باري يوم الجمعة، تحدثت أنس عن شغفها بكرة القدم وكيف حوّلها كريستيانو رونالدو إلى مشجعة لريال مدريد.

كرة القدم هي شغفي الرياضي الثاني، ولو لم أكن لاعبة تنس، فأنا متأكدة من أنني كنت سأصبح لاعبة كرة قدم.

أحب مشاهدة كرة القدم وأنا معجبة للغاية بكريستيانو رونالدو. إنه رياضي رائع ومصدر إلهام كبير بالنسبة لي.

عندما لعب كريستيانو في نادي يوفنتوس تمكنت من الحصول على قميص موقّع منه - كان ذلك مذهلاً.

لقد أصبحت من مشجعي ريال مدريد بفضل كريستيانو.

عندما كنت ألعب ألعاب فيديو كرة القدم، عندما كنت أصغر سنًا، كنت دائما أختار فريق ريال مدريد وأنا أحب الفريق منذ ذلك الحين.

كنت حزينة جدا عندما غادر كريستيانو الفريق، لكنني دائما ما أتابعه كما لا زلت أتابع الريال.

لذا أنا الآن من مشجعي مانشستر يونايتد أيضا، وإذا ذهب إلى أي فريق آخر فسأدعم ذلك الفريق بالتأكيد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كثيرا ما شوهد كريستيانو رونالدو وهو يشاهد بطولة مدريد المفتوحة، خلال فترة وجوده في ريال مدريد

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الذهاب لمشاهدة مباراة ريال مدريد على قائمة الأشياء التي أحب فعلها.

أود أيضًا أن أرى أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنني أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم.

إنه لأمر مؤسف أنه لا توجد مباريات أثناء وجودي هنا للمشاركة في بطولة ويمبلدون، لكن قد يكون من الصعب أن يكون لديك الوقت للذهاب على أي حال لأن لعب التنس هو التركيز الرئيسي.

عندما ألعب في بطولة مدريد المفتوحة، أرغب دائما في الذهاب إلى البرنابيو (ملعب الريال) لمشاهدة أي مباراة، وأردت بشكل خاص الذهاب هذا العام لأن الريال خاض مباراة ضخمة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

لكني كنت ألعب مباراة في اليوم التالي، فكانت نتيجة ذلك أن فاتتني واحدة من أعظم المباريات في تاريخ كرة القدم!

لا أصدق أنني لم أتمكن من الذهاب لمشاهدة مثل هذه المباراة المذهلة، لكن كل شيء سار بشكل جيد لأنني انتهيت إلى الفوز بلقب بطولة مدريد.

كانت تلك المباراة في دوري أبطال أوروبا هي الليلة التي سجل فيها كريم بنزيمة هدف الفوز - وأنا أحبه أيضًا. إنه من أصل جزائري لذا هناك علاقة ارتباط عربية بالنسبة لي.

لم تسنح لي الفرصة لمقابلته أو لقاء كريستيانو، ولكن أتمنى أن أفعل ذلك يوما ما!

ربما يذهبان إلى بطولة مدريد المفتوحة العام المقبل، وقد يحدث اللقاء حينئذ.

يذهب الكثير من لاعبي ريال مدريد، الحاليين مثل لوكا مودريتش وأساطير مثل راؤول ولويس فيغو، لمشاهدة التنس. آمل أن تتاح لي الفرصة لمقابلتهم العام المقبل.

"دائما لدي الطاقة للعب كرة القدم"

لي أخت واحدة وأخوان، وكنت دائما أفضل أن ألعب كرة القدم مع إخوتي بدلاً من اللعب بالدمى.

لقد بدأت لعب كرة القدم عندما كنت صغيرة بالفعل، ربما كنت في العاشرة من عمري، ولكن بعض الناس كانوا عندما يرونني يقولون "إنها فتاة وإنها صغيرة، لذا لست متأكدًا مما إذا كانت تلعب بشكل جيد".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يرتكز فريق تدريب أنس جابر على تونسيين، وأبرزهم المدرب عصام الجلالي (يمين) وزوجها كريم كمون (يسار) مدربها للياقة البدنية

لكن عندما يمرر لي زملائي الكرة وأبدأ في اللعب، كان لسان حالهم يقول "يا إلهي، إنها لاعبة جيدة حقًا".

لقد فوجئوا حقًا بكيفية لعبي، وأعتقد أن ذلك حدث عندما بدأت في كسر الحواجز المرتبطة بما كان متوقعًا من الفتيات.

لعبت في كل مكان. لعبت على الشاطئ حيث اعتدنا أن نصنع حدود المرمى بالملابس والحقائب. لعبنا في منزلنا وكسرنا الكثير من الأشياء، وهو الأمر الذي كان يغضب أمي.

لقد لعبت مع عائلتي. كنت أغضب من إخوتي عندما يذهبون للعب بدوني.

ما زلت ألعب طوال الوقت. أحيانًا عندما أتعب حقًا من ممارسة التنس لأربع أو خمس ساعات، بالإضافة إلى اللياقة البدنية، يأتي مدربي عصام ويقول "هل تريدين أن تلعبي المزيد من التنس؟" أقول إنني متعبة حقًا فيقول "حسنًا، لنلعب كرة القدم".

أقفز حينها على قدمي وأنا متحمسة. لدي دائمًا الطاقة لألعب كرة القدم.

والآن ألعب المباريات ولكن فقط مع عائلتي وأصدقائي المقربين. أحاول دائمًا اختيار الأشخاص الذين أعرفهم حتى لا أتعرض للإصابة. أحاول أن أكون حريصة بشأن ذلك.

في كل مرة أذهب فيها إلى تونس، أحاول تنظيم مباريات كرة القدم مع لاعبي التنس الذين أعرفهم.

وبالطبع أنا دائما أرتدي قميص ريال مدريد المفضل لدي، وألعب في نفس الفريق مع زوجي كريم.

عندما ألعب أكون مهاجمة، أنا حقا أحب أن أسجل الأهداف.

أود أن أقول إن أنس لاعبة كرة القدم هي نفس النسخة من أنس لاعبة التنس: أحب دائما القتال من أجل الكرة، واللعب بطريقة ممتعة، وبالطبع تحقيق الفوز!