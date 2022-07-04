الدوري الإنجليزي الممتاز: البرازيلي غابريل جيسوس ينضم رسميا إلى أرسنال

قبل 38 دقيقة

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وقع أرسنال عقدا مع المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس قادما من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني، لينضم لصفوف النادي اللندني رسميا لفترة طويلة.

واللاعب البالغ 25 عاما هو رابع صفقات أرسنال، تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، هذا الصيف بعد وصول لاعب خط الوسط فابيو فيريرا وحارس المرمى مات تيرنر، والمهاجم البرازيلي ماركينيوس.

وقال أرتيتا إنه "سعيد جدا بوصول جيسوس، النادي قام بمهمة رائعة لاستقطاب لاعب من هذا الطراز".

وحاول أرتيتا - الذي عمل مساعدا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي وعمل مع جيسوس - أن يطور خط هجوم أرسنال، بعد مغادرة ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانغ في صفقات انتقال حر.

كما قال مدرب الغانرز: "أعرف غابريل بصورة شخصية بشكل جيد جدا، وجميعنا يعرفه من خلال الفترة التي قضاها في البريميرلييغ وكيف كان ناجحا فيها".

وأردف المدرب الإسباني: "إنه لاعب كان تحت أعيننا منذ فترة طويلة، والآن لدينا اللاعب الذي لطالما رغبنا فيه، لذا أنا سعيد جيد".

وسيرتدي جيسوس، الذي يغادر السيتيزنز بعد خمسة أعوام ونصف، القميص رقم 9.

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وشارك اللاعب بقميص السيتي في 236 مباراة سجل فيها 95 هدفا، وحاز على البريميرلييغ أربع مرات، وثلاثة ألقاب لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة.

وقال جيسوس: "لقد كان شرفا لي أن ألعب لمانشستر سيتي".

وتابع المهاجم البرازيلي: "أشعر وكأنني لاعب أفضل الآن مقارنة بأول مرة وصلت إنجلترا، وأن أفوز بـ11 بطولة هو أمر مذهل. والمرات الأربع التي فزت فيها بالبريميرلييغ كانت مميزة جدا لي".

وأضاف: "أريد أن أشكر كل شخص في مانشستر سيتي، من المدرب للزملاء إلى الجماهير، للدعم الذي قدموه لي خلال السنوات الماضية".

وسمح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لجيسوس بمغادرة النادي بعدما استقدم النرويجي إيرلنغ هالاند قادما من بروسيا دورتموند مقابل 51.2 مليون جينيه استرليني في يونيو/حزيران، وفي ظل توقع انضمام الأرجنتيني الصاعد جوليان ألفاريز من فريق الشباب الخاص بالسيتيزنز.

وسجل اللاعب البرازيلي ثمانية أهداف في موسم الدوري المنقضي.

وينضم جيسوس إلى نادٍ يتطلع إلى زيادة فعاليته الهجومية بعد أن احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال إنه تحدث مع أرتيتا عن "النادي واللاعبين والمشروع والمستقبل" قبل الانتقال.

وقال المهاجم "أؤمن بميكيل بنسبة مئة في المئة. لقد قضيت وقتًا ممتعًا معه من قبل، إنه رجل جيد جدًا ومدرب جيد جدًا أيضًا. لقد ساعدني كثيرًا".

وواصل اللاعب حديثه: "إنه رجل ذكي للغاية وكان لاعبًا رائعًا، لذا إذا كان يعرف شيئًا ما، يمكنه أن يعلمني أو يعلم اللاعبين الشباب".