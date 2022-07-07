أنس جابر: "إن قررت الإنجاب يوماً سآخذ النصح من تاتيانا ماريا"

قبل 50 دقيقة

التعليق على الصورة، أنس جابر

في مقابلة حصرية، تحدثت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً لتنس السيدات، مع جوناثان جوريكو من فريق بي بي سي سبورت. وتنشر بي بي سي سلسلة مقالات، بكلمات أنس الخاصة، بناء على ما دار في المقابلة.

وصولي إلى نصف النهائي يمنحني شعوراً استثنائياً، واللعب مقابل صديقتي المقربة تاتيانا ماريا في نصف نهائي ويمبلدون يجعلني أكثر سعادة.

عرفت تاتيانا لزمن طويل جداً، وكثيرا ما ننظم حفلات شواء مشتركة. إنها واحدة من ألطف الأشخاص في رحلة رابطة التنس النسائية بدون شك.

ما حققته تاتيانا كلاعبة تنس مذهل، وقدرتها على تحقيق ذلك إلى جانب كونها أماً لطفلين يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب. أنا فخورة جداً بما حققته.

أستطيع أن أتخيل نفسي أعود للعب بعد إنجاب طفل، لكن ليس بعد. أنا أبلي بلاء حسناً في الوقت الحاضر ولا أملك وقتاً للتوقف.

أحببت دائما أن أكون أماً لطفل وأعود للعب مجدداً بعد الولادة، لكني لا أعرف إن كنت سأفعلها أم لا.

أريد أن تكون لي عائلة في مرحلة ما من حياتي، هذا شيء أردته دائماً. تزوجت كريم حين كنت صغيرة، وربما نرغب إنجاب أطفال حين يحين الوقت.

إذا قررت فسأتصل بتاتيانا من أجل النصح.

لا أعرف كيف فعلتها، أن تعود للعب بعد إنجاب طفلين. فعل ذلك بعد طفل واحد صعب، فما بالك بطفلين، شيء صعب التصديق.

ربما سيستطيع أطفالي اللعب مع أطفال تاتيانا في المستقبل، على الرغم من أنه سيكون فارق سن كبير بينهم حين يحين الوقت لأن أنجب أطفالاً.

استشارة ابنة تاتيانا عن أفكار لهزيمة أمها

خلال مباريات ويمبلدون تبادلت وتاتيانا الرسائل النصية حين لم نكن نلتقي، وحين ألتقي عائلتها أعانقها دائماً، ,اهنئ زوجها وألعب مع طفلتيها.

كان هذا قبل أن نلعب معاً في ويمبلدون، لكن لا شيء سيتغير الآن.

صدر الصورة، Ons Jabeur التعليق على الصورة، أنس جابر في زيارة عائلية لصديقتها تاتيانا

سوف أتصرف على طبيعتي، ربما سآخذ إحدى طفلتيها وألعب معها كالعادة.

قابلت شارلوت، طفلتها الكبرى، بعد ربع النهائي يوم الثلاثاء، وسألتها "هل ستشجعينني أم ستشجعين ماما؟". أجابت أنها ستشجع كلينا.

قلت إنني سأقبل هذا.

عدت إليها وسالتها "أي تكتيك أستخدم ضد ماما؟"، بدأت تضحك ولم تعطني نصيحة.

شارلي، زوج تاتيانا ومدربها، شخص لطيف جداً. بشوش، وحين كنت في ميامي قال لي "زورينا في بيتنا، وبإمكانك الإقامة معنا". إنهم نمط الأصدقاء الذي أحب.

ذهبت إلى منزلهم في بالم بيتش، تناولنا المشاوي هناك، وسبحنا.

كنت أعرف تاتيانا قبل أن تنجب شارلوت، والآن لديها سيسيليا أيضاً. أحب تلك العائلة، إنها عائلة لطيفة.

أعرف شارلوت بشكل أفضل لأنها الأكبر وتتحدث، وهي ماهرة في لعب التنس وقد لعبت معها قليلاً، واستمتعنا بذلك.

إنها تحب التنس وتحب اللاعبين. اظنها تحبني كلاعبة أيضاً، وهذا أثر بي.

الطفلة الأصغر لذيذة أيضاً وهي دائما تبتسم. تستطيع رؤية الطاقة الكبيرة التي تمتلكها الطفلتان، وأنا أحب ذلك.

خصمان لساعتين، صديقتان مدى الحياة

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أصبحت وتاتيانا صديقتين بعد أن لعبنا في مباريات رابطة لاعبات التنس، ثم التقينا كثيراً خلال مسيرة حياتنا.

إنها سعيدة دائماً بي وترسل لي رسائل تهنئة حين أفوز. أرسل لها رسائل تهنئة بدوري حين تفوز، وكنت سعيدة جداً حين فازت في مباريات رابطة لاعبات التنس. بداية هذا العام.

إنها شخصية خرافية، وأحد الأشخاص الذين أحبهم.

أرسلت رسالة نصية إلى تاتيانا بعد مباراة ربع النهائي التي فازت بها جول نيمير والتي انتهت قبل مباراتي مع ماري بوزكوفا بقليل، وأخبرتها أنني سعيدة من أجلها.

لكني لم أقل لها "آمل أن ألعب معك"، لأني لم أرد أن اغري القدر بترتيب الحدث.

في العادة لا أراقب عملية السحب لاختيار جدول اللاعبات لكن حين فازت تاتيانا على يلينا أوستابينكو، بدأت أشعر أن هناك احتمالاً كبيراً أن العب مع تانتيانا في نصف النهائي.

سوف تكون مباراة رائعة

إنها تلعب بشكل رائع على العشب، سوف تقاتل حتى النهاية.

سوف تكون مباراة صعبة وسوف أحشد فيها كل مهاراتي.

ربما لن نكون صديقتين على مدى ساعتين، لكننا سنستعيد صداقتنا في النهاية، بالطبع.