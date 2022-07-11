كريستيانو رونالدو: مدرب مانشستر يونايتد يؤكد أن نجمه البرتغالي ضمن خطط الفريق و"ليس للبيع"

قبل 24 دقيقة

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قال مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، إن مهاجم الفريق كريستيانو رونالدو "ضمن خططنا" للموسم الجديد وإنه "ليس للبيع".

وسيغيب رونالدو - الذي يبلغ من العمر 37 عاما - عن جولة الفريق التحضيرية في تايلاند، وقد عبر عن رغبته في مغادرة الفريق.

وعاد اللاعب البرتغالي إلى يونايتد الموسم الماضي بعدما لعب لكل من يوفنتوس وريال مدريد.

كما قال المدرب الهولندي: "هو ليس معنا لأسباب شخصية، نحن نخطط للموسم بوجود رونالدو، هذا هو الموقف".

وتابع مدرب أياكس السابق: "أتطلع للعمل معه، هو ليس للبيع، هو ضمن خطط الفريق، ونحن نأمل في النجاح سويا".

وزاد غياب المهاجم البرتغالي عن جولة الفريق التحضيرية من التكهنات بشأن مستقبله، بعدما تغيب أيضا عن التدريبات التمهيدية في مركز كارينغتون في مانشستر.

وبدلا من ذلك فقد تدرب رونالدو في مركز تدريبات المنتخب الوطني للبرتغال.

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وسيلاقي الفريق ليفربول في مباراة ودية في تايلاند، الثلاثاء، قبل السفر إلى أستراليا، وقال تين هاغ إنه لا يعلم بعد ما إذا كان رونالدو سيلحق بالفريق في وقت لاحق أم لا.

وقال المدرب إنه تحدث مع رونالدو قبل بدء الجولة الخارجية، موضحا: "كانت محادثة جيدة، لقد كانت بيني وكريستيانو، وما أستطيع تأكيده هو أن الحديث كان جيدا للغاية".

وتطرق المدرب أيضا لموضوع شارة القيادة، والتي أصبحت مشكلة بسبب معاناة هاري ماغواير من تراجع مستواه الموسم الماضي.

وواصل تين هاغ: "هاري ماغواير سيكون قائد الفريق، لقد كان القائد لأكثر من عام، وحقق العديد من النجاحات. ليس لدي شك حول هذا الأمر".

وعقد مانشستر يونايتد صفقة وحيدة خلال هذا الصيف تمثلت في ضم المدافع تيريل مالاسيا من نادي فاينورد الهولندي، ويبدو أن النادي عازم على ضم كريستيان إريكسن في صفقة انتقال حر، كما اقترب من الاتفاق مع فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة.

وشدد تين هاغ على أن يونايتد سيضم فقط اللاعبين الذين يرى أنهم يناسبون الأسلوب الذي سيلعب به النادي.