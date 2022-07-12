روي فيتوريا: المدرب الجديد لمنتخب الفراعنة يبدأ مهمته بتصفيات كأس أفريقيا

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، روي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعيين البرتغالي "روي فيتوريا" مدربا لمنتخب مصر لكرة القدم، ضمن عقد مدته أربع سنوات.

وفي بيان مختصر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الاتحاد المصري إنه تم الاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة.

فمن هو الرجل؟

روي فيتوريا هو لاعب كرة قدم سابق ومدرب برتغالي، يبلغ من العمر 52 عاما.

بدأ حياته المهنية كلاعب ضمن صفوف فريق في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، وأنهاها في صفوف فريق فيلافرانكوينسي في منطقة لشبونة الذي يلعب حاليًا في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي.

اعتزل اللعب في عام 2003 وهو بعمر 32 عاما.

بدأ مسيرته التدريبية مع فريق فيلافرانكوينسي البرتغالي في عام 2004، كما تولى تدريب فرق فاتيما، باكوس ، جيماريش، وبنفيكا في البلد ذاته.

من أبرز محطاته التدريبية فريق "بنفيكا" البرتغالي، إذ تولى تدريبه عام 2015 واستمر معه 3 سنوات، قاده خلالها للفوز ببطولة الدوري الممتاز مرتين عامي 2016 و 2017، وكأس البرتغال مرة، وكأس الرابطة مرة، كما حسم لقب كأس السوبر البرتغالي مرتين.

انتقل فيتوريا من بنفيكا ليدرب فريق النصر السعودي عام 2019، وقاده للفوز بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

رحل عن فريق النصر نهاية الموسم الماضي بعد عدد من النتائج السلبية، ليخوض تجربة تدريب قصيرة مع فريق سبارتاك موسكو الروسي لم تستمر لأكثر من 6 أشهر.

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن المدرب البرتغالي سيحصل على 2.4 مليون يورو سنويا بموجب العقد.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، روي فيتوريا خلال مباراة لفريق سبارتاك موسكو في الدوري الأوروبي لكرة القدم في أكتوبر/ تشرين الأول 2021

يأتي البرتغالي خلفا لـ إيهاب جلال المدرب السابق للمنتخب المصري، الذي أقيل يوم 16 يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن تعرض الفراعنة لهزيمة مفاجئة 2- صفر أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، وكذلك لهزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف في مباراة ودية.

سيكلف فيتوريا - وهو ثالث مدرب لمنتخب مصر خلال هذا العام - باستعادة مركز الفراعنة بين المنتخبات الكبرى في القارة، بعد فشلهم في التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ونشر الاتحاد المصري تغريدة على موقع تويتر أشاد فيها بتاريخ المدرب الجديد وعدد فيها البطولات التي فاز بها:

وسيكون التحدي الأول لفيتوريا مع منتخب مصر بمواجهة منتخب مالاوي مرتين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وعن خططه في اللعب، يفضل المدرب البرتغالي الجديد للفراعنة الضغط المكثف في الشوط الأول، والهجوم بكل الطرق الممكنة بحثا عن تسجيل الأهداف.

ويحول الفريق في الشوط الثاني إلى التحفظ وإغلاق الدفاعات والاعتماد على الكرات المرتدة السريعة لتأمين تقدمه، وذلك حسب محللين كرويين.