مانشستر يونايتد يوافق على ضم ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس الهولندي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني

سايمون ستون

بي بي سي سبورت في ملبورن

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز سيلعب في الجناح الأيسر لمانشستر يونايتد

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من إنهاء صفقته الثالثة في موسم الانتقالات الصيفي، بعد الاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي على ضم مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

ويحرص مدرب يونايتد إيريك تين هاغ على تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بضم المدافع الأرجنتيني، 24 عاما، الذي يلعب مع أياكس منذ عام 2019.

وظهر في البداية تردد النادي الهولندي في الاستغناء عن مارتينيز، لكن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد، ومدير الكرة بالنادي جون مورتوغ، أحرزا تقدما ملموسا في الصفقة عندما زارا أمستردام الأسبوع الماضي.

ويتميز مارتينيز باللعب في الجانب الأيسر بجوار قلبي الدفاع، ويبدو أن تين هاغ خطط لضمه إلى الفريق قبل مباراته ضد ملبورن فيكتوري في أستراليا يوم الجمعة، خاصة أنه نقل قائد الفريق هاري ماغواير، من موقعه المعتاد في الجانب الأيسر إلى اليمين.

وسافر مارتينيز بالفعل إلى مانشستر لإجراء الكشف الطبي عليه في النادي وإنهاء ترتيبات الانتقال المتبقية، بما في ذلك الحصول على تأشيرة.

ويُعتقد أنه من غير المحتمل أن يسافر اللاعب إلى أستراليا ولن يشارك في أي مباراة يخوضها الفريق في جولته الحالية هناك، وسيبدأ التعارف بهدف الانسجام مع زملائه الجدد في الفريق عند عودتهم إلى إنجلترا في 24 يوليو/تموز.

وأبرم مانشستر يونايتد عدة صفقات هامة في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

و أكد مسؤولو التوظيف بالنادي، الجمعة، توقيع كريستيان إريكسن عقدا مدته ثلاث سنوات، ومازال العمل جاريا للفوز بصفقة فرينكي دي يونغ، وضمه إلى أولد ترافورد من برشلونة.

ورغم التقارير السابقة عن عزم برشلونة استبعاد دي يونغ، لاعب خط الوسط الهولندي، من جولته في الولايات المتحدة لتشجيعه على الموافقة على الانتقال لليونايتد، تغير الموقف وتقرر أن يرافق الفريق في جولته.