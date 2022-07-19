سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند يغادر معسكر التدريب بعد اكتشاف إصابته بورم

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قضى هالر فترة في وستهام قبل أن ينتقل إلى أياكس ثم دورتموند

غادر مهاجم بروسيا دورتموند، سيباستيان هالر، معسكر فريقه التدريبي في سويسرا بعد اكتشاف ورم في خصيته.

وانضم المهاجم الإيفواري، البالغ من العمر 28 عاما، إلى الفريق الألماني قادما من أياكس الهولندي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال نادي دورتموند إن هالر "اشتكى من أنه شعر بتوعك بعد التدريب يوم الإثنين"، وبعد الفحوصات الطبية تم اكتشاف "ورم في الخصية".

وسيجري المزيد من الفحوصات "خلال الأيام المقبلة".

وقال هالر الثلاثاء: "أشكركم جميعًا على رسائل الدعم والمودة العديدة التي قدمتموها منذ إعلان الأمس. أشكركم أنا وعائلتي. سأركز الآن على شفائي لأعود أقوى".

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند: "جاءت هذه الأخبار بمثابة صدمة لسيباستيان هالر والآخرين".

"تأمل عائلة النادي بأكملها أن يتعافى سيباستيان تمامًا في أسرع وقت ممكن، وأن نتمكن من معانقته مرة أخرى قريبًا".

"سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".

وكان لاعب وسط دورتموند، جود بيلينغهام، وزميل هالر السابق في وستهام، ديكلان رايس، من بين أولئك الذين أبدوا دعمهم له عبر تغريدات على موقع تويتر.

وقال بيلينغهام: "حافظ على قوتك وتحسن قريبًا يا أخي، نحن جميعًا معك!"

وقال رايس: "قلوبنا معك يا أخي! دعواتي لك بالشفاء العاجل".

عودة إلى البوندسليغا

جاءت إصابة سيباستيان هالر قبل أن يخوض أي مباراة رسمية مع الفريق الألماني، الذي يستعد للموسم الجديد.

وبعد اكتشاف إصابته عاد هالر إلى مدينة دورتموند. وطالب نادي دورتموند وسائل الإعلام باحترام خصوصية اللاعب وعائلته، وعدم طرح أي أسئلة بشأن الموضوع، مضيفا أنه بمجرد حصول النادي على مزيد من المعلومات سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع هالر.

وليست هذه المرة الأولى التي ينضم فيها هالر إلى الدوري الألماني "بوندسليغا"، إذ سبق له أن لعب بين عامي 2017 و2019 ضمن صفوف إينتراخت فرانكفورت.

وانتقل اللاعب الإيفواري بعد ذلك إلى وستهام الإنجليزي، ثم أياكس أمستردام الهولندي، الذي انتقل منه إلى دورتموند في وقت سابق من الشهر الجاري في عقد يستمر لأربع سنوات حتى صيف 2026.