برشلونة: المهاجم البولندي ليفاندوفسكي يكمل انتقاله من بايرن ميونيخ إلى النادي الإسباني

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، روبرت ليفاندوفسكي كان في فلوريدا لخوض مباراة برشلونة الودية ضد إنتر ميامي يوم الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد

تعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بعقد مدته أربع سنوات مقابل 50 مليون يورو (42.6 مليون جنيه إسترليني).

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يتبقى له عام واحد في عقده مع بطل الدوري الألماني، لكنه قال في مايو/أيار الماضي: "قصتي مع بايرن انتهت".

وانضم ليفاندوفسكي إلى زملائه الجدد في الفريق الإسباني في إطار جولة برشلونة في ميامي استعدادا للموسم الجديد والتي سيلعب خلالها أربع مباريات ودية في الولايات المتحدة.

وقال المهاجم البولندي: "أنا هنا أخيرا. ويسعدني أن أكون في برشلونة".

وأضاف: "كانت الأيام القليلة الماضية طويلة جدا، لكن الصفقة تمت، والآن يمكنني التركيز على فصل جديد وعلى تحد جديد في حياتي".

وتابع: "كنت أرغب دائما في اللعب في الدوري الإسباني الممتاز وللأندية الكبرى".

وقال ليفاندوفسكي: "أنا هنا لمساعدة برشلونة على العودة إلى القمة والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

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وكان ليفاندوفسكي، الذي كان عقده يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو (425.9 مليون جنيه إسترليني)، قد انضم إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر في عام 2014 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند.

وأحرز المهاجم البولندي 50 هدفا في 46 مباراة الموسم الماضي، وساعد بايرن ميونيخ على الفوز بلقب الدوري الألماني الممتاز للمرة العاشرة على التوالي.

سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا في 374 مباراة مع النادي الألماني، ليكون بذلك ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي خلف جيرد مولر.

وفاز ليفاندوفسكي بلقب الدوري الألماني الممتاز في جميع المواسم الثمانية التي قضاها مع بايرن ميونيخ، كما فاز بدوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.

وكان ليفاندوفسكي هو رابع صفقة يضمها برشلونة هذا الصيف، بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد في صفقة تصل قيمتها إلى 55 مليون جنيه إسترليني، ووصول لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في صفقتي انتقال حر بعد نهاية عقديهما مع ميلان وتشيلسي على التوالي.

كما مدد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي عقده مع برشلونة هذا الصيف.

وفي أغسطس/آب 2021، كشف رئيس برشلونة، خوان لابورتا، عن ديون النادي "المقلقة للغاية" البالغة 1.35 مليار يورو (1.15 مليار جنيه إسترليني).

وقال المدير الفني لبايرن ميونيخ، جوليان ناغيلسمان، إن برشلونة هو "النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال، لكن يمكنه شراء أي لاعب".

وأضاف: "إنه أمر غريب وجنوني بالنسبة لي، لكنهم في النهاية يجدون حلولا. ولا أعرف كيف يحدث ذلك".