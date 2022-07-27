نيمار: النجم البرازيلي قد يواجه عقوبة السجن بتهمة الاحتيال قبل شهر من انطلاق كأس العالم

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

يواجه اللاعب البرازيلي نيمار جونيور محاكمة في برشلونة بسبب خرق للقوانين شاب انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2103.

واللاعب الذي يلعب حاليا في باريس سان جيرمان متهم بالاحتيال والفساد في قضية أثارت ضجة لسنوات.

وستجري المحاكمة في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول لأسبوعين قبل شهر من انطلاق كأس العالم في قطر، وستجري أيضا محاكمة العديد من الأسماء المعروفة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن رئيسي الناديين السابقين جوزيف ماريا بارتوميو، وساندرو روسيل، يواجهان نفس التهم الموجهة إلى نيمار.

ونفى كل المتورطين في القضية لفترة طويلة الاتهامات التي قدمتها شركة دي أي إس العاملة في الاستثمار الكروي، والتي كانت تمتلك 40 في المئة من حقوق اللاعب.

وقالت الشركة إنها تلقت أقل بكثير مما تستحق من مقابل انتقال اللاعب، ولكنها خُدعت من نيمار وعائلته ونادي برشلونة.

كما تزعم الشركة أن نيمار - الذي انضم إلى باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل رسوم قياسية عالمية - ووالده نيمار دا سيلفا سانتوس، وقعا "عقدين صوريين" مع برشلونة يتجاهلان حقيقة أن حقوق اللاعب تنتمي إلى النادي البرازيلي.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وتسعى الشركة إلى إيقاف اللاعب عن ممارسة اللعبة لخمس سنوات وسجنه لفترة مماثلة، وتلقي تعويض يبلغ قرابة 150 مليون يورو، بينما يسعى المدعون إلى سجن نيمار لعامين وتغريمه ما يقرب من عشرة ملايين يورو.

ولطالما طغت الخلافات القانونية على رسوم انتقال نيمار الباهظة.

وقبل عام، توصل برشلونة إلى تسوية خارج الملعب مع لاعب كرة القدم والمتعلقة بانتقاله إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وقال النادي في ذلك الوقت إن نيمار يجب أن يسدد ملايين اليوروهات التي حصل عليها عندما وقع عقدًا جديدًا في عام 2016.

وفي قضية سابقة أمام محكمة برشلونة تغطي الانتقال من سانتوس، وتعرف بـ"نيمار1"، طُلب من النادي دفع غرامة تبلغ 5.5 مليون يورو. بسبب مخالفات في الانتقال

يذكر أن البرازيل ستخوض أولى مبارياتها في كأس العالم في قطر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني أمام صربيا ضمن المجموعة السابعة، والتي تضم أيضا الكاميرون وسويسرا.