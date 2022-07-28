الفورمولا 1: سباستيان فيتيل يعلن عزمه التقاعد من سباقات السيارات في نهاية العام الحالي

أندرو بنسون

كبير الكتاب المتخصصين في الفورمولا 1

قبل 36 دقيقة

التعليق على الصورة، فاز فيتيل ببطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 أربع مرات مع فريق ريد بول.

أعلن سباستيان فيتيل، الحائز على لقب بطل العالم في سباقات الفورمولا 1 لأربع مرات، عن عزمه التقاعد في نهاية هذا الموسم.

وقال فيتيل البالغ من العمر 35 عاماً إن القرار كان "صعباً" وإنه "أمضى وقتاً طويلاً يفكر فيه".

وقال السائق الألماني إنه سيأخذ مزيداً من الوقت للتأمل فيما سيركز عليه لاحقاً في نهاية هذا العام. وأضاف بأن قضاء المزيد من الوقت مع العائلة هو الأولوية بالنسبة له.

وسيغادر فيتيل هذه الرياضة كأحد أنجح السائقين في التاريخ.

فلم يفز بألقاب عالمية أكثر من فيتيل سوى لويس هاميلتون ومايكل شوماخر و خوان مانويل فانغيو، وهاميلتون وشوماخر فقط حققا أكثر مما حققه بالفوز 53 مرة في السباقات.

وقال فيتيل: "اليوم هو ليس يوم الوداع. وإنما هو يوم قول شكراً- للجميع- وعلى رأسهم المشجعين، الذين بدون دعمهم الحماسي لما كان هناك فورمولا 1".

وأضاف فيتيل، الذي فاز باللقب أربع مرات متتالية مع فريق ريد بول خلال الفترة من 2010 إلى 2013، إنه "استمتع جداً" بالوقت الذي قضاه مع فريق أستون مارتن في 2021 و 2022، مضيفاً: "على الرغم من أن نتائجنا لم تكن جيدة بالقدر الذي كنا نأمله، إلا أنه من الواضح تماماً بالنسبة لي أن كل شيء يحتاجه الفريق تم توفيره من أجل السباق على أعلى المستويات لسنوات قادمة".

وقال فيتيل: "آمل أن العمل الذي قمت به العام الماضي والذي أواصل القيام به هذا العام سيكون مفيداً في تطوير فريق سيحقق الفوز في المستقبل، وسأعمل جاهداً قدر المستطاع بين الآن ونهاية العام واضعاً هذا الهدف نصب عيني، معطياً أفضل ما عندي كما كان الحال دائماً خلال السباقات العشرة الأخيرة."

وكان فريق أستون مارتن يرغب بالاحتفاظ بفيتيل للموسم القادم، لكنه قرر أنه يريد الابتعاد عن الرياضة.

وأصبح فيتيل في السنوات الخيرة مدافعاً مفوهاً عن القضايا الاجتماعية والبيئية.