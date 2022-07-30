الدرع الخيرية للاتحاد الانجليزي: ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف ويتوج باللقب

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، محمد صلاح يحتفل بتسجيل ضربة الجزاء في درع الاتحاد

توج فريق ليفربول بالدرع الخيرية للاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مانسشتر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتجمع مباراة درع الاتحاد في بداية الموسم الجديد بين بطل الدوري والفائز بكأس الاتحاد.

وبدأ ليفربول، الذي دخل دون لاعب الجديد، داروين نونيز، المباراة بسرعة وتحكم أكثر في الكرة، ومارس ضغطا متقدما على الفريق المنافس.

وخلق الفريق الأحمر العديد من فرص التسجيل منذ الوهلة الأولى. وتوجت جهود لاعبيه بهدف سجله المدافع ترنت ألكسندر أرنولد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 21 من المباراة.

وأظهر مهاجم مانشستر سيتي الجديد، أرلينغ هالاند، بعض المهارات الفنية العالية في المباراة، ولكنه لم يجد طريقه إلى شباك المنافس، عكس نونيز الذي حصل لفريقه على ضربة جزاء بعد أن اصطدمت رأسيته بذراع مدافع سيتي روبن دياز، وسجل الهدف الثالث لفريقه.

وتمكن سيتي من تعديل النتيجة بهدف سجله البديل، جوليان ألفاريز، بعدما أفلتت الكرة من يد حارس ليفربول أدريان، في صراع عليها مع فيليب فودين.

ولكن محمد صلاح سجل هدف التقدم مرة ثانية للفريق الأحمر، من ضربة جزاء، قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الرسمي للمباراة، بعدما لمس دياز الكرة بذراعه أمام مرماه.