فوز أرسنال في مباراة افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

قبل ساعة واحدة

ويستهل أرسنال الموسم الجديد وجعبته مليئة بعوامل تفتح شهية الجماهير هذا الصيف، إذ اتسمت صفقات انتقالات النادي الإنجليزي العريق بالذكاء، وشهدت فترة الإعداد للموسم الجديد تسجيله العديد من الأهداف، كما أنه الموضوع الرئيسي لمسلسل "أول أور ناثنغ" (All or Nothing) من إنتاج أمازون.