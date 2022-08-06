فوز أرسنال في مباراة افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

أليكس بايساوذ

بي بي سي - رياضة

قبل ساعة واحدة

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حظي فريق أرسنال ببداية مثالية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ هزم كريستال بالاس على أرضه في ملعب سيلهيرست بارك 2-0.

وفي مباراة افتتاح موسم 2022-2023، حافظ لاعبو أرسنال على مستواهم الرائع أثناء فترة الإعداد بأداء حافل بالحيوية والنشاط، توج بتسديدة رأسية من غابرييل مارتنيللي، سكنت شباك بالاس، من تمريرة رأسية من أوليكسندر زينتشينكو.

واستغرق كريستال بالاس أغلب زمن الشوط الأول حتى يتكيف مع إيقاع اللعب الذي فرضه الفريق الضيف. واندفع النسور، مدعومين بالجمهور والأرض، في اتجاه مرمى أرسنال بحثا عن فرص للتعادل، لكن أرسنال سبقهم إلى الشباك بعد أن أدخل مارك جويهي تمريرة عرضية قوية من بوكايو ساكا في مرماه عن طريق الخطأ.

ويستهل أرسنال الموسم الجديد وجعبته مليئة بعوامل تفتح شهية الجماهير هذا الصيف، إذ اتسمت صفقات انتقالات النادي الإنجليزي العريق بالذكاء، وشهدت فترة الإعداد للموسم الجديد تسجيله العديد من الأهداف، كما أنه الموضوع الرئيسي لمسلسل "أول أور ناثنغ" (All or Nothing) من إنتاج أمازون.

ووصل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إلى الملعب بحماس ونشاط جعل الهدف الافتتاحي للاعب مارتنيللي أمرا حتميا.

وفي وقت سابق، أضاع البرازيلي، 21 سنة، فرصة رائعة، لكنه تمكن من إحراز الهدف الأول بتسديدة رأسية من ركلة ركنية.

وخسر أرسنال المباريات الثلاث الأولى في الموسم الماضي، وبينها مباراة الافتتاح في برينتفورد. وساهمت تلك الخسائر في إخفاق الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بفارق ضئيل.

لكن الفريق تمكن من تعزيز صفوفه بضم اللاعبين غابريل جيسوس وزينشينكو من مانشستر سيتي، وسط توقعات بأن يحدثا أثرا ملحوظا في الفريق الشاب بقيادة أرتيتا.

وتسبب جيسوس، الذي أحرز سبعة أهداف في خمس مباريات في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد، في أربع مشكلات لخط دفاع كريستال بالاس بجهده الذي لم يتوقف ومهاراته في الاحتفاظ بالكرة. كما أهدى فرصة على طبق من ذهب لمارتن أوديغارد كان يمكنه استغلالها لصالح أرسنال بشكل أفضل.

وأثار أرسنال إعجاب الجماهير كذلك من خلال قلب الدفاع وليام سليبا، 21 سنة، الذي أمضى ثلاث سنوات في النادي معارا.