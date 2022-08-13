لاعب برازيلي يغادر فريقه بعد تلقيه تهديدات بالقتل

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ويليان قد يعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى من بوابة فولهام

غادر ويليان، اللاعب السابق في تشيلسي وأرسنال، فريق كورينثيانز البرازيلي بسبب ما قال إنها تهديدات بالقتل وصلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، هدفا واحدا في 45 مباراة منذ أن عاد إلى فريقه السابق كورينثيانز قادما من أرسنال الإنجليزي الصيف الماضي.

وأشارت تقارير مؤخرا إلى احتمال عودة اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى من خلال الانضمام إلى نادي فولهام.

وقال دويليو مونتيرو ألفيس، رئيس كورينثيانز إن ويليان "طلب إنهاء (عقده) مع النادي".

وأضاف ألفيس، "نشعر بالحزن لعدم وجوده بعد الآن وأيضا لأن الأمور لم تسر بالطريقة التي توقعناها. ولكن علينا أن نحافظ على سعادة اللاعبين لدينا".

وخسر كورينثيانز خمس من مبارياته التسع الماضية، ولعب ويليان في مباراة الإياب يوم الأربعاء، التي خرج فيها الفريق من ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس على يد غريمه المحلي فلامينغو.